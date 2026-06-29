Iraku dhe Siria bien dakord të formojnë komitet të përbashkët të nivelit të lartë për bashkëpunimin dypalësh
Iraku dhe Siria ranë dakord të hënën për të formuar një komitet të përbashkët koordinues të nivelit të lartë dhe diskutuan hapa praktikë për rehabilitimin e tubacioneve të naftës mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
Diskutimet erdhën ndërsa ministri irakian mbërriti në Siri të hënën me ftesë të homologut të tij sirian, duke shënuar vizitën e parë zyrtare në Damask që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024.
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas takimit të ministrit të Jashtëm irakian Fuad Hussein me homologun e tij sirian Asaad al-Shaibani, thuhet se dy palët diskutuan mënyrat për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe zhvillimin e bashkëpunimit të përbashkët në fusha të ndryshme.
Ata “ranë dakord për formimin e një komiteti të përbashkët koordinues të nivelit të lartë, të kryesuar nga dy ministrat e jashtëm, për të siguruar ndjekjen e zbatimit të rezultateve të bashkëpunimit dypalësh dhe koordinimin e përpjekjeve në fusha të ndryshme”, thuhet në deklaratë.
Takimi trajtoi gjithashtu mekanizmat për transportin dhe tranzitin e furnizimeve me energji, si dhe projektin për rehabilitimin e tubacioneve të naftës nga Iraku në Siri.
Palët shqyrtuan gjithashtu mënyrat për forcimin e koordinimit të sigurisë dhe bashkëpunimit të përbashkët, në mbështetje të sigurisë së të dy vendeve dhe stabilitetit rajonal, si dhe për forcimin e përpjekjeve për t’u përballur me sfidat e përbashkëta.
Sipas një deklarate të Presidencës siriane, Hussein u takua gjithashtu me presidentin sirian Ahmed al-Sharaa, me të cilin diskutoi zhvillimet më të fundit rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe forcimin e nivelit të koordinimit dhe konsultimeve mes Bagdadit dhe Damaskut.
Më 10 qershor, kryeministri irakian Ali al-Zaidi i dërgoi një letër al-Sharaas, duke theksuar rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjerimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe ekonomisë.
Periudha e fundit ka sjellë rihapjen graduale të disa pikëkalimeve kryesore tokësore mes Irakut dhe Sirisë, duke hapur rrugën për një fazë të re të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar ndërmjet dy vendeve.