Irak, një sulm me raketa godet bazën ajrore pranë aeroportit të Bagdadit

Irak, një sulm me raketa godet bazën ajrore pranë aeroportit të Bagdadit

Ministria e Mbrojtjes e Irakut tha se një sulm me raketa shënjestroi një bazë ajrore në perëndim të Aeroportit Ndërkombëtar të Bagdadit, duke shkatërruar një avion ushtarak, transmeton Anadolu.

Një deklaratë e ministrisë tha se baza ajrore “Mohammed Alaa” u godit në orën 1:55 të mëngjesit nga raketa ‘Grad’ të lëshuara nga periferia e kryeqytetit. Sulmi shkatërroi një avion “Antonov-132” që u përkiste Forcave Ajrore Irakiane, tha ministria.

Nuk u raportua për viktima në njerëz. Autoritetet thanë se agjencitë përkatëse kanë filluar vlerësimin e dëmeve dhe po punojnë për të gjetur burimin e zjarrit me raketa.

I gjithë rajoni ka qenë në gatishmëri që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani më shumë se 1.340 njerëz, përfshirë ish-udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.

Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.

Një shofer voziste me 178 km/h në rrugën Shtip–Radovish, ndalohet nga policia

Një shofer voziste me 178 km/h në rrugën Shtip–Radovish, ndalohet nga policia

MPB: Arrestohet 27-vjeçari që vrau nënën

MPB: Arrestohet 27-vjeçari që vrau nënën

Sulmet amerikano-izraelite godasin aeroportin “Mehrabad” në Teheran dhe uzinën petrokimike në Tabriz

Sulmet amerikano-izraelite godasin aeroportin “Mehrabad” në Teheran dhe uzinën petrokimike në Tabriz

Horror në Maqedoninë e Veriut: djali i merr jetën nënës me thikë

Horror në Maqedoninë e Veriut: djali i merr jetën nënës me thikë

Izraeli dhe SHBA-ja po përgatiten për dështim të mundshëm të bisedimeve me Iranin

Izraeli dhe SHBA-ja po përgatiten për dështim të mundshëm të bisedimeve me Iranin

Lufta në Lindjen e Mesme/ Nafta sërish drejt çmimeve rekord, shkon në mbi 116 dollarë për fuçi

Lufta në Lindjen e Mesme/ Nafta sërish drejt çmimeve rekord, shkon në mbi 116 dollarë për fuçi