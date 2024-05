iPhone Slim po vjen dhe do të jetë modeli më i shtrenjtë në seri

Tashmë kemi mësuar më herët se Apple do të rifreskojë linjën e iPhone për vitin e ardhshëm, kështu që modeli Plus do të zëvendësohet nga një variant Slim.

Deri më tani mendohej se iPhone 17 Slim do të pozicionohet në mënyrë të ngjashme me modelin e mëparshëm Plus në serinë e iPhone, vetëm se do të jetë më kompakt dhe më i hollë.

Megjithatë, sipas raporteve të reja, nuk duket se është kështu. Në vend të kësaj, iPhone 17 Slim do të jetë modeli më i shtrenjtë dhe më premium në seri, kështu që pritet të jetë më i shtrenjtë se versioni iPhone 17 Pro Max.

Mësojmë nga disa burime se iPhone 17 Slim do të jetë dukshëm më i hollë se çdo model i iPhone deri më sot dhe mund të përdorë një këllëf alumini.

Dizajni përfundimtar ende nuk është vendosur dhe Apple thuhet se është ende duke shqyrtuar disa opsione.

Dynamic Island do të jetë më i vogël, ndërsa sistemi i kamerës në pjesën e pasme do të zhvendoset në mes të telefonit.

