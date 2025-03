iPhone sjell ndryshime të mëdha për hartat – por jo të gjithë do të mund t’i përdorin

Apple më në fund u lejon përdoruesve të iPhone të zgjedhin aplikacionin e tyre të preferuar për navigim – por kjo vlen vetëm për Bashkimin Evropian. Me përditësimin e ri iOS 18.4, përdoruesit do të kenë mundësinë të zëvendësojnë Apple Maps me aplikacione si Google Maps apo Waze kur hapin një adresë ose kërkojnë drejtim lëvizjeje.

Për të ndryshuar aplikacionin e paracaktuar për navigim, duhet të shkoni te

Cilësimet → Aplikacionet → Aplikacionet e paracaktuara → Navigimi dhe të zgjidhni shërbimin e dëshiruar.

Kjo veçori është pjesë e përputhshmërisë së Apple me Ligjin për Tregjet Dixhitale (DMA) të Bashkimit Evropian, i cili kërkon që kompanitë e mëdha teknologjike t’u japin përdoruesve më shumë liri në zgjedhjen e aplikacioneve për funksionet bazë.

Megjithatë, ky ndryshim vlen vetëm për përdoruesit në BE, ndërsa pronarët e iPhone në pjesën tjetër të botës ende nuk kanë mundësinë të zgjedhin aplikacionin e tyre të preferuar për navigim. Apple nuk ka dhënë një shpjegim zyrtar përse kjo veçori nuk është e disponueshme globalisht, por supozohet se arsyeja lidhet me rregulloret ligjore dhe jo me kufizime teknike.

Pavarësisht kësaj, iOS 18.4 sjell një tjetër risi për të gjithë përdoruesit: mundësinë për të zgjedhur aplikacionin e paracaktuar për përkthim. Kjo do të thotë se tani mund të përdorni Google Translate ose ndonjë tjetër shërbim në vend të Apple Translate.

Ky është një hap i vogël drejt personalizimit më të madh të iPhone, por shumë përdorues shpresojnë që Apple të ofrojë edhe më shumë liri në zgjedhjen e aplikacioneve bazë në të ardhmen.

Përditësimi iOS 18.4 aktualisht është në fazën beta të testimit dhe pritet të bëhet zyrtarisht i disponueshëm në fillim të prillit. Data e saktë ende nuk është konfirmuar, por supozohet se do të arrijë në javët e para të muajit. /Telegrafi/

