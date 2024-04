iPhone me ndryshim të madh në mënyrën se si i trajton fotografitë

Apple po përballet me një detyrim të mundshëm për të bërë ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si iPhone trajtojnë fotografitë, për shkak të presionit nga zbatimi i Aktit të Tregjeve Digjitale të Bashkimit Evropian (DMA).

Sipas deklaratave të fundit nga Margaret Vestager, presidentja e Komisionit Evropian dhe Thierry Breton, Apple nuk i ka përafruar plotësisht produktet e saj me rregulloret DMA, gjë që mund të çojë në ndryshime thelbësore në ekosistemin iOS, veçanërisht në lidhje me aplikacionin e fotografive.

DMA, e cila kërkon që kompanitë si Apple ta bëjnë të lehtë çinstalimin e aplikacioneve dhe ndryshimin e cilësimeve të paracaktuara, tregon se praktikat e Apple nuk përmbushin këto detyrime. Vestager vuri në dukje se Apple nuk lejoi që disa aplikacione, përfshirë Photos, të çinstaloheshin, as nuk i lejoi përdoruesit të ndryshojnë statusin e tyre të paracaktuar, siç është shërbimi Cloud, siç kërkohet nga DMA.

Sfida qëndron në faktin se aplikacioni Photos nuk është thjesht një aplikacion i zakonshëm në iOS; përfaqëson ndërfaqen e sistemit për galerinë e imazheve, e cila është thellësisht e integruar në të gjithë sistemin operativ.

Kjo përfshin leje specifike për aplikacion për të hyrë në foto. Sipas analizës së John Gruber, kjo paraqet një detyrë të madhe për Apple, pasi kompania do të duhet të lejojë që aplikacionet e palëve të treta të jenë në nivelin e sistemit të bibliotekës së imazheve dhe galerisë, gjë që do të kërkonte një rindërtim të plotë të sistemit operativ.

Megjithëse Vestager nuk deklaroi në mënyrë eksplicite se Komisioni Evropian do të detyronte këtë ndryshim specifik, thjesht përmendja e aplikacionit Photos si një problem potencial sugjeron që Apple mund të detyrohet të bëjë rregullime të rëndësishme. Nëse kërkesa të tilla realizohen, nuk do të ishte çudi nëse Apple do të vinte në dyshim të ardhmen e saj në tregun e Bashkimit Evropian. /Telegrafi/

