iPhone më i hollë i të gjitha kohërave nuk po shitet shumë – Apple ndryshon strategji
Apple ishte e sigurt se ky do të ishte viti kur një telefon i mesëm do të ishte më i kërkuar.
Pasi provoi një mini-iPhone dhe më pas një version jo-Pro të Pro Max me çmim më të ulët, Apple hoqi dorë dy herë.
Por ky vit supozohej të ishte ndryshe falë iPhone-it ultra të hollë.
iPhone Air është iPhone më i hollë i të gjitha kohërave.
Një raport nga gazeta koreano-jugore The Elec zbulon se për shkak të kërkesës më të ulët se sa pritej, Apple po ul prodhimin e iPhone Air me 1 milion njësi.
Ndërsa shitjet e iPhone Air nuk ka shkuar sipas pritshmërive, tre modelet e tjera kanë tërhequr vëmendjen e konsumatorëve në një mënyrë që nuk e kemi parë prej kohësh.
Raportohet se Apple po e rrit prodhimin e iPhone 17 me dy milionë njësi. iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max supozohet se do të shohin rritje të prodhimit prej një milion dhe katër milionë njësive, përkatësisht.