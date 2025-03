iPhone me ekran me palosje vjen në fund të 2026 dhe kushton mbi 2.000 dollarë

Telefoni i parë me ekran me palosje i Apple do të vijë nga fundi i 2026 ose fillimi i 2027 me një dizajn në formën e një libri dhe çmim Premium prej 2,000 dollarësh sipas analistit Ming-Chi Kuo.

Përmes një raporti Kuo tha se priste që pajisja të ketë një ekran 7.8-inç të hapur dhe 5.5-inç ekran të jashtëm. Një karakteristikë e këtij telefoni është se nuk do të ketë rrudhjen e ekranit në pjesën e boshtit të palosjes.

Sipas Kuo iPhone me ekran me palosje do të ketë përmasa mes 9 deri në 9.5mm i palosur dhe 4.5 deri në 4.8mm i hapur. Karakterizohet nga një kasë prej titaniumi dhe një bosht palosje prej çeliku dhe titaniumi.

Në pjesën e pasme do të vendoset një sistem me dy kamera krahasuar kamerave ballore kur është i hapur dhe i mbyllur. Së fundi Kuo thotë se telefoni do të braktisë Face ID në favor të Touch ID i cili do të implementohet në një buton anësor.

Me çmim premium mbi 2,000 dollarë dhe ndoshta edhe mbi 2,500 dollarë, Kuo beson se iPhone i palosshëm do të hyjë në bazën besnike të fansave të Apple. /PCWorld Albanian

