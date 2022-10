iPhone i palosshëm mund të shfaqet në treg në vitin 2025, por jo para iPad

iPhone i parë i palosshëm nga Apple mund të shfaqet në treg në vitin 2025, dhe atë pas prezantimit të iPad-it të palosshëm që pritet të prezantohet në vitin 2024.

Tableti i palosshëm aktualisht ka më shumë kuptim në raport me një telefon të mençur nga Apple, e për këtë ekzistojnë disa arsye, transmeton Telegrafi.

Para se gjithash, iPhone i palosshëm sigurisht se do të ishte shumë i shtrenjtë dhe do të “kanibalizonte” modelet e tjera, e kompania hulumtuese CCS Insight vlerëson se çmimi do të mund të ishte më së paku 2.500 dollarë.

Përveç kësaj, ekzistojnë gjasa që pajisja e parë palosëse nga Apple do të ketë probleme teknike, kështu kompania nuk dëshiron të rrezikojë me produktin më të rëndësishëm e ai është iPhone.

Gjithashtu vendosja e mekanizmit palosës do t’i jepte frymë të re linjës së iPadit.

Shumë burime dhe patenta tregojnë që Apple po hulumton tregun e pajisjeve të palosshme, dhe se është çështje kohe kur do të prezantojë një nga ta, qoftë tablet apo telefon.