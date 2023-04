iPhone është më i rëndësishëm për përdoruesit e një moshe të caktuar

Në fillim të këtij muaji, CIRP, një organizatë globale kërkimore e inxhinierisë së prodhimit, publikoi një studim që zbulon se sa shpejt përdoruesit do të riparonin ose zëvendësonin një iPhone, iPad ose Mac të thyer, të humbur ose të vjedhur.

Me sondazhin e saj të fundit, organizata u përpoq të matë sesa të rëndësishme janë pajisjet për përdoruesit sipas moshës dhe rezultatet nuk janë ato që mund të prisni.

Studimi i ri i CIRP, “blerësit më të rinj mund të mos jenë të varur nga pajisjet e tyre…” u publikua në Substack-in e tyre, raporton 9to5Mac.

Duke i ndarë të anketuarit në gjashtë grupmosha, ata u pyetën se sa shpejt do të zëvendësonin ose riparonin iPhone, iPad ose Mac. Edhe pse me siguri do të prisni të kundërtën, rezulton se grupi më i ri, 18-24-vjeçarët, ka përqindjen më të ulët të atyre që do të zëvendësonin iPhone-in e tyre ose “menjëherë – në të njëjtën ditë” ose “brenda një ose dy ditësh”. Janë 59 për qind të tyre.

Njerëzit e moshuar kanë më shumë gjasa të zëvendësojnë ose riparojnë iPhone e tyre sesa të rinjtë

Grupi i moshës 55 deri në 64 vjeç kishte më shumë, me 90 për qind që thanë se do të zëvendësonin ose riparonin iPhone brenda një ose dy ditësh ose menjëherë. Dhe ata të moshës midis 45 dhe 54 ishin shumë afër – 89 p për qind. Kjo është magjepsëse kur mendon se përdoruesit më të rinj shpesh thuhet se janë të varur nga pajisjet e tyre.

CIRP shton se ka shumë faktorë për t’u marrë parasysh kur bëhet fjalë për atë se sa shpejt dikush mund të planifikojë të riparojë ose zëvendësojë pajisjen e tij, të tilla si aftësia financiare, qasja në një Apple Store/shërbim riparimi, të kesh një pajisje rezervë dhe më shumë.

Por CIRP beson se ndryshimi midis brezave është i qartë. Si për iPad ashtu edhe për Mac, përdoruesit më të vjetër është treguar se i zëvendësojnë ose i riparojnë këto pajisje më shpejt sesa përdoruesit e rinj.