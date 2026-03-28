iPhone 18 vjen me ndryshime të mëdha, ja çfarë pritet
MARKETING
Raportohet se Apple po ndan lansimet e iPhone 18 dhe iPhone 18 Pro Max dhe Pro këtë herë.
MARKETING
iPhone bazë 18 pritet në pranverën e vitit 2027, ndërsa modelet Pro thuhet se do të vijnë në vjeshtën e vitit 2026, të shoqëruara nga iPhone i parë i palosshëm i Apple.
Megjithatë, ka pasur thashetheme të reja rreth iPhone 18 dhe disa nga gjërat që prisnim më parë mund të ndryshojnë.
Ja çfarë është raportuar deri më tani rreth iPhone 18 bazë.
Për muaj të tërë, ka pasur thashetheme emocionuese rreth zvogëlimit të Dynamic Island nga Apple për gjeneratën e ardhshme të iPhone-ve.
Thuhet se Cupertino ka qenë në gjendje të vendosë disa sensorë Face ID nën ekran, por thashethemet e fundit, për fat të keq, nuk e mbështesin këtë.
Sipas raportimeve, Apple po përdor të njëjtat forma si iPhone 17 për modelet e ardhshme, përfshirë iPhone 18.
Thashethemet thonë gjithashtu se Apple më në fund po e pajis modelin bazë iPhone 18 me më shumë RAM.
Disa raporte tregojnë se mund të presim 12 GB RAM në pajisje, që do të përputhej me modelet e markës Pro dhe do të ishte një përmirësim i dukshëm nga 8 GB në iPhone 17.
Kjo do të bëhet duke pasur parasysh veçoritë e Inteligjencës së Apple . Apple pritet të lansojë veçori më të sofistikuara të Al dhe të ripërtërijë Siri-n me iOS 27, dhe këto detyra do të kenë nevojë për më shumë RAM për t’u përpunuar në mënyrë efikase.
iPhone 18 pritet të vijë me procesorin A20 të Apple.
Çipi thuhet se është ndërtuar në një proces 2 nm, gjë që do ta bënte atë më të shpejtë dhe më efikas.
Sipas raportimeve, A20 mund të jetë rreth 15% më i shpejtë se A19, i cili është çipi në iPhone 17.
Thuhet gjithashtu se Apple po punon në disa modifikime për butonin e Kontrollit të Kamerës në iPhone 18.
iPhone 18 do të debutojë me iOS 27. Thashethemet thonë se iOS 27 është më në fund sistemi operativ ku Apple do të arrijë konkurrencën në veçoritë e Al, dhe do të sjellë përmirësimin e madh të premtuar prej kohësh në Siri.