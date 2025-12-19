iPhone 17e do të korrigjojë një nga mangësitë kryesore të paraardhësit të tij
Apple lansoi iPhone 16e në shkurt si pajisjen e saj të re më të lirë, por çmimi më i ulët solli me vete një mori kompromise, përfshirë mungesën e MagSafe. Ngarkimi pa tel është i integruar, por pa magnet, në stilin e Android.
Nëse jeni habitur nga vendimi për të hequr dorë nga kjo veçori, ka disa lajme të mira për të ardhmen. Sipas një raporti të ri, iPhone 17e, që pritet në fillim të vitit 2026, do të sjellë mbështetjen e MagSafe.
Thuhet gjithashtu se iPhone 17e ka modemin celular C1X të gjeneratës së dytë të Apple, i cili debutoi në iPhone Air këtë shtator (iPhone 16e ka C1 më të vjetër), transmeton Telegrafi.
Thashethemet e kaluara kanë thënë se ekrani i iPhone 17e do të jetë identik me atë të paraardhësit të tij, por do të ketë korniza më të holla.
Thuhet se iPhone 17e do të marrë kamerën selfie 18MP që është e pranishme në të gjithë anëtarët e tjerë të familjes iPhone 17.
Duhet të fuqizohet nga çipi A19 i paraqitur edhe në iPhone 17, dhe ka shumë të ngjarë të ruajë kamerën e vetme të pasme prej 48MP të iPhone 16e.