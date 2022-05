iPhone 14 pritet të vjen në muajin shtator, zbulohen disa prej detajeve

Për iPhone 14 po flitet që një kohë të gjatë dhe si duket kjo do të vazhdojë deri në muajin shtator, kur do të “shoh dritën e ditës”. Megjithatë, disa detaje rreth kësaj pajisjeje tashmë dihen.

Duke pasur parasysh faktin se ky është një iPhone krejtësisht i ri, fansat po e presin me padurim dhe këtë herë Apple do të prezantojë katër modele në seri, por do të ketë ende disa ndryshime. Në vend të iPhone 14 mini, ne duhet të shohim iPhone 14 Max, kështu që seria do të përbëhet nga iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro dhe iPhone 14 Pro Max.

Thashethemet njoftojnë se iPhone 14 sjell disa ndryshime rrënjësore, duke përfshirë një ekran krejtësisht të ri.

Mediat aziatike shkruajnë se Apple nuk ka ndërmend të vazhdojë me modelin Mini, ndërsa analisti i njohur, Ming-Chi Kuo prezanton edhe iPhone 14 Max në vend të modelit më të vogël. Ky model do të ketë një ekran më të madh ashtu si iPhone 14 Pro Max, por me specifika pak më të dobëta.

Një ekran 6.1 inç pritet për iPhone 14 dhe iPhone 14 Pro, ndërsa iPhone 14 Pro Max ka të ngjarë të ketë një ekran 6.7 inç. Modeli i katërt, i cili do të zëvendësojë Mini, do të jetë i vetmi që do të përjetojë një ndryshim, kështu që në vend të një 5.4 inç do të ketë një ekran 6.7 inç, ashtu si iPhone 14 Pro Max.

Ndërsa ekrani është më pak i ndjeshëm ndaj ndryshimeve, disa ndryshime të dizajnit do të jenë për shkak të heqjes së dhëmbëve në ekran. Ky ndryshim do të jetë pjesë e të paktën dy modeleve të iPhone 14, ndoshta dy më të shtrenjta, që do të kenë prerje me vrima në ekran për kamerat selfie ose një kombinim i një prerjeje të shpuar dhe një prerjeje në formë pilule. Pavarësisht nga dizajni, të katër modelet do të kenë panele OLED. Skajet do të jenë gjithashtu 20 për qind më të holla, që është një tjetër lajm i mirë për fansat.

Çdo vit, Apple shpik truke të reja për të befasuar këndshëm klientët. Ndërsa këto nuk janë përmirësime të mëdha, ndryshimet e kamerës zakonisht janë të mjaftueshme për të fituar shumicën.

Vitin e kaluar iPhone 13 kishte modalitetin Cinematic, ndërsa këtë vit priten edhe disa veçori interesante për të cilat ende nuk ka detaje. Është e mundur që Apple planifikon të inkorporojë sensorë më të mëdhenj stabilizimi në modelet e saj më të shtrenjta, të cilat do të mundësojnë foto më të mira gjatë natës dhe video më të qëndrueshme.

iPhone 14 pritet të ketë një kamerë kryesore 48 MP, si dhe dy sensorë të tjerë 12 MP, një kamerë ultra të gjerë dhe një kamerë telefoto. Ka pasur thashetheme se modelet e iPhone 14 Pro do të kenë një kamerë periskop në vend të një sensori telefoto, por asnjë nga këto nuk ka rëndësi.

Apple prezantoi iPhone 13 me një procesor A15 Bionic dhe spekulohet se versioni i përmirësuar i quajtur A16 Bionic do të nxjerrë në treg modele të reja me performancë më të mirë për qëllime marketingu.

Disa burime të brendshme besojnë se riemërtimi i procesorit A15 Bionic është i mundur, por që Apple do ta përdorë atë për modelet “më të dobëta” në serinë e re, iPhone 14 dhe iPhone 14 Max, ndërsa pretendojnë se iPhone 14 Pro dhe 14 Pro Max do të marrin një procesor edhe më i fuqishëm A16 Bionic.

RAM-i gjithashtu do të rritet, kështu që modelet më të mira duhet të marrin 8 në vend të 6 GB RAM, dhe një rritje pritet edhe në rastin e modeleve “më të lira” të serisë.

Edhe pse është folur për këtë, nuk do të ketë kthim të teknologjisë Touch ID. Kjo teknologji është zëvendësuar më parë nga Face ID, përveç në rastin e modelit iPhone SE. /Telegrafi/