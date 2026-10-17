IOM: Zhvendosjet e përsëritura përkeqësojnë gjendjen e strehimoreve në Gaza në prag të dimrit
Një zyrtar i lartë i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) të OKB-së ka deklaruar se zhvendosjet e përsëritura gjatë tre viteve të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza kanë përkeqësuar gjithnjë e më shumë gjendjen e strehimoreve në të gjithë enklavën palestineze, ndërsa kufizimet dhe mungesa e fondeve po pengojnë përgatitjet për dimër, transmeton Anadolu.
Karl Baker, koordinator rajonal për krizat në kuadër të reagimit ndaj situatës në Gaza pranë IOM-it, tha se disa palestinezë janë zhvendosur deri në tetë herë, duke dëmtuar ose shkatërruar tendat dhe strehimoret e tjera të përkohshme sa herë që familjet detyrohen të largohen.
“Kur zhvendosen, të gjitha sendet që kanë ose kishin deri në atë moment ose shkatërrohen, ose ata duhet të kërkojnë një strehim të ri”, tha Baker për UN News.
Ai tha se edhe materialet më bazike, si mushamatë mbrojtëse, duhet të zëvendësohen afërsisht çdo gjashtë muaj, por agjencitë humanitare nuk kanë mundur të sjellin në Gaza sasinë e nevojshme të materialeve zëvendësuese.
Baker theksoi se agjencitë tani duhet të kalojnë përtej zgjidhjeve të përkohshme dhe të orientohen drejt strehimoreve kalimtare më të qëndrueshme.
Megjithatë, materialet e nevojshme për çati më të forta, dysheme betoni dhe mure më të qëndrueshme janë subjekt i kufizimeve të Izraelit për artikujt me përdorim të dyfishtë, të cilat justifikohen me shqetësimet e sigurisë.
“Pas tre vitesh luftë, ne duhet të përmirësojmë kushtet e strehimit dhe të largohemi nga zgjidhjet e përkohshme, duke kaluar gjithnjë e më shumë drejt llojeve kalimtare të strehimoreve”, tha ai.
Baker tha se IOM-i mban kontakte të vazhdueshme me autoritetet izraelite, por disa materiale për ndërtimin e strehimoreve më të qëndrueshme vazhdojnë të mos lejohen të hyjnë në Gaza për shkak të shqetësimeve të sigurisë.
Ai përmendi gjithashtu mungesën e fondeve dhe ndërprerjet në transportin ndërkombëtar detar si pengesa të tjera, duke shpjeguar se IOM-i mbështetet te furnizuesit në vende si Kina, India dhe Pakistani.
Megjithëse financimi ka filluar të mbërrijë, theksoi ai, mbetet i pamjaftueshëm për të përmbushur nevojat e rreth 1.8 deri në 1.9 milionë njerëzve që kanë nevojë për ndihmë me strehimin.
Baker tha se aktualisht vetëm rreth 30 për qind e territorit të Gazës është e arritshme për shumicën e popullsisë, duke i detyruar palestinezët e zhvendosur të strehohen në zona gjithnjë e më të mbipopulluara dhe shpesh të rrezikuara nga përmbytjet.
“Zona prej 30 për qind ku ata jetojnë aktualisht është një kamp gjigant për personat e zhvendosur”, tha ai.
Me reshjet e dimrit që tashmë kanë filluar, organizatat humanitare po punojnë për të trajtuar zonat e rrezikuara nga përmbytjet dhe për të vendosur pompa uji. Megjithatë, Baker paralajmëroi se sfida më e madhe do të jetë ndihma ndaj palestinezëve të zhvendosur për ta përballuar dimrin.
Në fillim të këtij muaji, IOM-i bëri të ditur se furnizimet ekzistuese dhe ato që pritet të mbërrijnë për strehim mbulojnë vetëm 17 për qind të nevojave të Gazës për dimër, ndërsa më shumë se gjysma e tendave dhe strehimoreve të improvizuara janë në gjendje të keqe.
Një armëpushim është në fuqi që nga 10 tetori i vitit 2025, por sulmet izraelite dhe kufizimet për hyrjen e ndihmave humanitare dhe materialeve për strehim kanë vazhduar.