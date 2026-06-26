IOM: Përkeqësohet pasiguria në Sudan, mbi 1.400 njerëz të zhvendosur nga Darfuri Verior brenda një dite
Rreth 1.430 njerëz u zhvendosën nga pesë fshatra në shtetin e Darfurit Verior të Sudanit në një ditë të vetme për shkak të përkeqësimit të pasigurisë, tha të enjten agjencia e emigracionit të OKB-së, transmeton Anadolu.
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) tha në një deklaratë se rreth 1.430 njerëz u larguan nga fshatrat Shatmarta, Sangari, Goz Laban, Dal Barida dhe Khair Wajid në lokalitetin Umbro të martën për shkak të përshkallëzimit të pasigurisë.
Organizata tha se disa nga të zhvendosurit u vendosën në zona të tjera brenda Umbro, ndërsa të tjerët kaluan kufirin në Çadin fqinj.
Ajo shtoi se situata e sigurisë në zonë “mbetet e tensionuar dhe e paqëndrueshme” dhe se vazhdon të monitorojë nga afër zhvillimet.
Zhvendosja e fundit vjen tre ditë pasi IOM raportoi se rreth 2.260 njerëz ishin larguar nga dy fshatra në Umbro për shkak të pasigurisë.
Sipas grupit të pavarur të avokatëve të urgjencës, fshatrat në Umbro janë sulmuar për rreth një muaj nga Forcat paramilitare të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), me sulme duke përfshirë bastisje në tregje, djegie fshatrash dhe plaçkitje të gjerë.
RSF kontrollon katër nga pesë shtetet e Darfurit dhe pjesën më të madhe të të pestit, ndërsa ushtria sudaneze vazhdon të mbajë pjesë të Darfurit të Veriut, si dhe shumicën e 18 shteteve të tjera të vendit, duke përfshirë kryeqytetin, Khartoum.
Darfuri përbën afërsisht një të pestën e territorit të Sudanit, i cili përfshin më shumë se 1.8 milionë kilometra katrorë, ndërsa shumica e 50 milionë njerëzve të Sudanit jetojnë në zona të kontrolluara nga ushtria.
Sudani është përfshirë në konflikt që nga prilli 2023, kur shpërthyen luftimet midis ushtrisë dhe RSF-së mbi planet për të integruar forcën paraushtarake në ushtri. Lufta ka shkaktuar një nga krizat më të këqija humanitare në botë, duke vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe duke zhvendosur afro 13 milionë të tjerë.