Investoi 500 mln euro në merkato, por Slot befason: Nuk kam lojtarë
Liverpool ishte ekipi që investoi më shumë gjatë merkatos së verës, afro 500 milionë euro blerje, por as kaq nuk mjaftuan që të kuqtë të vijonin të ishin konkurrues, apo të kënaqnin egon e trajnerin Arne Slot. Së fundmi, deklarata e tij pas ndeshjes kundër Marsielle ka ngjallur shumë diskutime:
“Po luajmë gjithnjë me të njëjtët lojtarë, organika jonë nuk e fryrë ashtu si e klubeve të tjera. Mbase kjo shpjegon shpesh edhe mungesën e energjisë”, u shpreh Slot.