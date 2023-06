Intervista e parë për aventurën amerikane, Messi: Jam shumë i emocionuar!

Lionel Messi mbylli pas dy sezonesh aventurën në Francë teksa u aktivizua në radhët e Paris Saint-Germain. Argjentinasi nuk mundi t’i përmbushte pritshmëritë e tifozëve të parizienëve, edhe pse statistikat ishin në anën e “pleshtit”. Paraqitja e dobët e francezëve në Champions League, bëri që tifozët të fajësonin Messin, por edhe Mbappe e Neymar.

Gjithsesi, Kampioni i Botës tashmë e ka mbyllur kapitullin me PSG ndërsa befasoi jo pak me zgjedhjen për të vijuar karrierën në Amerikë aty ku do të veshë fanellën e Inter Miamit. 36-vjeçari, pas ndeshjes së lamtumirës së Juan Roman Riquelme, nga stadium “Bombonera”, foli për herë të parë në lidhje me transferimin në Amerikë teksa u shpreh se është mjaft i emocionuar.

“Për mua ishte kënaqësi të isha dëshmitar në ndeshjen e lamtumirës së Riquelme, argjentinasit e kanë “pikë të dobët”. Riquelme është histori për Boca Juniors dhe unë u kënaqa shumë që u riktheva të luaj në një stadium si “Bombonera”. Tani pres të marr disa ditë pushime, të rikuperoj energjitë dhe të përgatitem për sezonin e ri. Do të nis një aventurë të re, në një skuadër të re dhe një qytet të ri. Jam shumë i emocionuar për këtë”, u shpreh Messi i cili pritet të debutojë me Inter Miamin në ndeshjen e datës 21 korrik ndaj skuadrës meksikane të Cruz Azul.

