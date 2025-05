Interi zhgënjen ndaj Lazios, Napoli ndalet mes dramës, titulli vendoset në javën e fundit

Emocione dhe spektakël në javën e parafundit të Serie A.

Inter nuk shkoi më shumë se barazimi 2-2 ndaj Lazios.Zhgënjen edhe Napoli, që barazon pa gola ndaj Parmës.

Me këtë rezultat, napoletanët kryesojnë me një pikë më shumë se Interi dhe titulli do vendoset në ndeshjen e fundit.

Roma mundi 3-1 Milanin ndërsa Juventusi kalou 2-0 Udinesen, fitore këto të rëndësishme për objektivin Champions.

