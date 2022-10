Interi zbulon fanellat e treta të sezonit

Gjiganti i Serie A, Interi ka zbuluar fanellën e tyre të tretë, e cila mbizotërohet nga ngjyra e verdhë.

Nerazzurrët kanë publikuar fanellën e tretë në rrjetet sociale këtë mëngjes. Kjo fanellë është e gjitha e verdhë me logo të zeza.

“Krijuar për komunitetin tonë, për Milanon. E verdha, një ngjyrë që është pjesë e historisë sonë”.

“Kompleti ynë i ri i tretë është tani i disponueshëm. Dhe shkëlqen!”, thuhet në njoftimin e Interit.

Made for our community, for Milano.

Yellow, a colour that is part of our history 🟡

Our new Third Kit is now available. And it shines!#IMInter @nikefootball

— Inter (@Inter_en) October 20, 2022