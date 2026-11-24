Interi vëzhgon nga afër Varelan, Monza konfirmon interesimin
Drejtori sportiv i Interit, Dario Baccin, së bashku me ndihmësin Simone Lo Schiavo, ndoqën nga tribunat ndeshjen Monza-Fiorentina, me vëmendjen e përqendruar te sulmuesi portugez Gustavo Varela.
21-vjeçari ka spikatur në këtë fillim sezoni, duke tërhequr interesimin e disa klubeve të mëdha, mes tyre Interi, Juventusi dhe Napoli. Drejtori sportiv i Monzës, Pedro Obiang, konfirmoi se klubi ka marrë disa oferta dhe po i shqyrton ato, ndërsa theksoi se lojtari është i qetë dhe dëshiron të qëndrojë në skuadër.