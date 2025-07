Interi përgatit një ofertë të re për Lookman, kjo pritet ta bind Atalantan

Interi po përgatit një ofertë të re për sulmuesin e Atalantës, Ademola Lookman, me Nerazzurrët që e kanë rritur ofertën e tyre deri në 45 milionë euro, përfshirë bonuset.

Sipas asaj që është raportuar nga Corriere dello Sport, skuadra e Cristian Chivu është gati të rrisë ofertën e tyre me 5 milionë euro, pasi ata dërguan një ofertë fillestare prej 40 milionë eurosh më parë këtë javë .

Kjo është ende nën çmimin prej 50 milionë eurosh që Atalanta vendosi për yllin nigerian, por të dyja palët po i afrohen një marrëveshjeje, pavarësisht se klubi nga Bergamo është gati të qëndrojë i vendosur në kërkesat e tyre.

Raportet nga Corriere dello Sport sugjerojnë se Nerazzurrët do t’i paraqesin Atalantës një ofertë të përmirësuar në fillim të javës së ardhshme dhe se do të jetë një blerje e përhershme – në vend të huazimit me detyrim blerjeje.

Interi thuhet se e ka vullnetin e lojtarit në anën e vet, me Lookmanin që është i etur të përfundojë një transferim për t’u bashkuar me finalistët e Ligës së Kampionëve.

Prandaj, klubi zikaltër mund ta përdorë këtë si një levë në negociatat me Atalantën dhe ta kompletoj transferimin në fillim të javës.

MARKETING