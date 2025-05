Interi me njoftim të ri për lëndimin e Lautaro Martinez para sfidës ndaj Barcelonës

Interi ka dhuruar një përditësim të ri sa i përket lëndimit të Lautaro Martinez, para duelit të tyre ndaj Barcelonës në Ligën e Kampionëve.

Ekipi i Hansi Flick do të udhëtojë në Itali për duelin e dytë gjysmëfinal që do të luhet më datë 6 maj pas ndeshjes së parë që përfundoi me rezultat 3-3.

Interi i dha fund një serie prej pesë ndeshjesh pa fitore në të gjitha garat, duke siguruar një fitore minimale 1-0 në shtëpi ndaj Hellas Veronas.

Ashtu siç pritej, Martinez nuk u paraqit ndaj Veronas, me reprezentuesin argjentinas që u largua i lënduar pas pjesës së parë në Kataloni.

Martinez është golashënuesi më i mirë i Interit deri më tani këtë sezon, me 21 gola të shënuar në të gjitha garat, por duket se nuk do t’ia dalë të rikthehet në kohë për këtë ndeshje.

Interi lëshoi një njoftim të paqartë për rikuperimin e tij pas ndeshjes së parë dhe Inzaghi pranoi se rikthimi do të ishte një rrezik.

