Interi “lan duart” me Champions, Bodo/Glimt eliminon zikaltërit

Interi “lan duart” me Champions, Bodo/Glimt eliminon zikaltërit

Interi nuk arrin të përmbysë rezultatin dhe eliminohet nga Champions League, pas një dështimi të papritur ndaj Bodo/Glimt. Takimi i parë në Norvegji përfundoi 3-1 në favor të norvegjezëve, ndërsa në Milano mysafirët fituan përsëri 2-1, duke siguruar kualifikimin historik.

Në pjesën e parë, zikaltërit ushtruan presion konstant, por nuk arritën të gjenin rrugën e rrjetës. Në pjesën e dytë, Bodo/Glimt shënoi me Hauge dhe Evjen, duke vulosur kalimin tutje. Interi ngushtoi shifrat me golin e Bastonit, por kjo nuk mjaftoi për të ndryshuar fatin e sfidës.

Ky eliminim zhgënjeu tifozët e Interit, të cilët tani duhet të përqendrohen te kampionati italian.

Ndërkohë, në sfidat e tjera të Play-Off-it të Champions League:

Newcastle pas triumfit 6-1 ndaj Qarabag, fitoi edhe takimin e dytë 3-2.

Leverkusen, pas suksesit 2-0 në ndeshjen e parë ndaj Olympiacos, kalon tutje me barazim 0-0 në sfidën e dytë.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Arabia paraislame – Lindja e Mesme mes Romakëve dhe Sasanidëve

BOTA NË FOKUS | Arabia paraislame – Lindja e Mesme mes Romakëve dhe Sasanidëve

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, viziton Tetovën të shtunën

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, viziton Tetovën të shtunën

Reagon ish-drejtoresha, Iliazi: Po përballem me një padrejtësi të madhe

Reagon ish-drejtoresha, Iliazi: Po përballem me një padrejtësi të madhe

Pentagoni dhe xAI i Musk arrijnë marrëveshje për të përdorur “Grok”-un në sistemet e klasifikuara

Pentagoni dhe xAI i Musk arrijnë marrëveshje për të përdorur “Grok”-un në sistemet e klasifikuara

Muret e universitetit në Francë pikturohen me grafite anti-islame

Muret e universitetit në Francë pikturohen me grafite anti-islame

Tarifat e reja të Trump hyjnë në fuqi, u caktua me 15% por norma do të jetë 10%

Tarifat e reja të Trump hyjnë në fuqi, u caktua me 15% por norma do të jetë 10%