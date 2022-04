Interi fiton Milanin dhe kualifikohet në finale të Kupës së Italisë

Inter tregon forcën në derbin e Kupës së Italisë ndaj Milanit dhe ia del të fitojë me rezultatin e pastër 3-0, duke siguruar kështu kalimin për në finale, pasi ndeshja e parë ishte mbyllur në barazim pa gola.

Nën një atmosferë të jashtëzakonshme, të krijuar nga mbi 75 mijë tifozë në shkallët e “San Siros”, zikaltrit morën kontrollin e lojës që në minutën e tretë, duke shënuar një supergol me Lautaro Martinez, si për të treguar se e kanë seriozisht dhe duan patjetër finalen e Kupës.

Milani provoi të reagojë, por në disa tentativa të Leaos, gjeti gatishmërinë e Handanovic, teksa pikërisht nga një pritje e portierit zikaltër, nisi aksioni i golit të dytë, që ishte një “tango argjentinase” me Correan që asistoi për Lautaro Martinez, i cili mposhti për herë të dytë Mike Maignan.

Pjesa e dytë nisi sërish me dëshirë më të madhe nga ana e Milanit, që gjithsesi nuk u konkretizua në raste, pasi zikaltrit ishin vendosur mirë në prapavijë dhe nuk lejonin hapësira për kuqezinjtë.

Në minutën e 67’ Mehdi Bennacer lëshoi një goditej nga distanca dhe dërgoi topin në rrjetë, por festa u ndërpre shpejt nga VAR-i, që sinjalizoi një pozicion jashtë loje të Kalulu, i cili nuk preku topin, por ishte vendosur para portierit të Interit, duke i zënë rrezen.

Për të vulosur kalimin në finale, duhej edhe një gol i tretë, që erdhi pikërisht në minutën e 82-të, me një aksion mjaft të bukur të Vidal, që shërbeu për Brozovic, i cili ktheu menjëherë në qendër, aty ku Robin Gosens e kishte të lehtë ta devijojë drejt rrjetës.

Goli i parë me fanellën zikaltër për gjermanin, që vjen pikërisht në derbin ndaj Milanit dhe vulos kalimin në finalen e Kupës së Italisë për Interin, që do të përballet me të kualifikuarën e çiftit Juventus-Fiorentina, takim që do të luhet nesër në orën 21:00.