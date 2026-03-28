Interi e do Manu Konen, ka gati ofertën lojtar plus para për Romën
Manu Kone i Romës thuhet se mbetet një objektiv kryesor i Interit për sezonin e ardhshëm, dhe Nerazzurrët mund të ofrojnë Davide Frattesi në një marrëveshje shkëmbimi lojtar plus para.
Sipas La Gazzetta dello Sport, Interi do të bëjë një përpjekje të re për të nënshkruar me mesfushorin e Romës, Kone, verën e ardhshme.
Liderët e Serie A i tunduan Giallorossët dhe lojtarin francez me një ofertë zyrtare verën e kaluar, por pronarët e Romës bllokuan largimin e mesfushorit.
Sipas mediumit italian, Nerazzurrët janë të vendosur të shtojnë forcë fizike në mesfushën e tyre në sezonin 2026-27, kështu që Kone mbetet shumë lart në agjendën e tyre të verës.
Gazeta italiane pretendon se Interi do të ishte gati të investonte deri në 50 milionë euro për të nënshkruar me francezin, por një mënyrë për të ulur potencialisht kostot do të ishte përfshirja e lojtarit të kombëtares italiane, Frattesi, në marrëveshje.
Roma do të përballet me interes të fortë për Kone verën e ardhshme, dhe Giallorossët mund të detyrohen të shesin një nga yjet e tyre për arsye financiare nëse nuk kualifikohen për Ligën e Kampionëve.
Frattesi ka pasur vështirësi në gjetjen e kohës së lojës nën drejtimin e Cristian Chivu këtë sezon, dhe ai ka luajtur tashmë në sektorin e të rinjve të Romës nga viti 2014 deri në vitin 2017.
Mesfushori italian ka dhënë vetëm tre asistime në 29 paraqitje në të gjitha garat me Interin këtë sezon, pa shënuar.