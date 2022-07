Interesi dhe e drejta në veprimtarinë e shkencëtarit

“Puna e shkencëtarëve është me provu çdo gja dhe me pa ça ka me ndodhë.”

(Leon N. Cooper, fitues i “Nobelit” për fizikën në vitin 1972)

Shkruan: Edison ÇERAJ, Tiranë

Te ky “parim” pune, te ky modus operandi i shkencëtarëve mundena me shqu atë anë bajagi të ndjeshme që lidhet me moralitetin. E thanë ndryshe, ka raste që shkencëtari, gjithmonë nëse nuk e mënjanon moralitetin prej kërkimeve/eksperimenteve të tij, nuk mundet me provu çdo gja që i shkon ndërmend, edhe pse qëllimi i tij mund të jetë “e mira e përbashkët”. Rasti ma tipik është shpikja e bombës atomike, apo e armëve të shkatërrimit në masë, të cilat i rrinë njerëzimit mbi krye si shpata e Demokleut.

Kjo na çon te dilema e marrëdhënies midis qëllimit dhe mjetit. Pra, a mund ta justifikojë “e mira e përbashkët” (qëllimi) një provë apo eksperiment i cili sjell një “bombë” për të mirën e njerëzimit?! Interesi thotë po, kurse e drejta ngulmon jo.

Nji fenomen i tillë mbase nuk mundet me u rregullu me ligj, sepse me gjasë do të kërcënohej liria shkencore, megjithëse është i nevojshëm një kufi-tavan me ujdi të gjerë. Ajo që është thelbësore në këtë mes është moraliteti i shkencëtarit, i cili duhet të jetë i ndërgjegjshëm se veprimi i tij është thikë me dy presa: mund të rezultojë shpëtimtar për njerëzit, siç ndodhi me penecilinën; por, mund të rezultojë edhe shfarosës, siç ndodhi me bombën atomike.

Shkencëtari nuk duhet me harru se shkenca ose teknologjia nuk është qëllim në vetvete, por një mjet në kuadër të jetës, e nëse “produktet” e shkencës kërcënojnë jetën në nivel fiziko-biologjik – pa folur për anën metafizike – atëherë duhet ba diçka sa ma shpejt që të jetë e mundur.

Meqë jemi te çështja e qëllimit dhe mjetit, vlen të kujtojmë se, në të vërtetë, çdo gja është çështje qëllimi. Ma konkretisht, në nji thanie të Profetit Muhamed thuhet se “veprat janë sipas qëllimit”; domethanë, çdokush e ban nji vepër ose e ndërmerr nji aksion me nji qëllim të caktuar, gja që vlen edhe për shkencëtarin. Kështu që, ma së pari, qëllimi duhet me qenë i mirë, domethanë qëllimi është jeta. Ky është aspekti vertikal, sepse qëllimi është mes njeriut dhe Zotit.

Kurse në nji thanie tjetër, po të Profetit, thuhet se “veprat janë sipas përfundimit” dhe ky është aspekti horizontal: mes njeriut dhe të tjerëve/shoqërisë. Tani për tani kjo është pika ma delikate, sepse, siç e dimë, ka prova të mjaftueshme që njeriu mundet me u kthy në kërcënim për llojin e vet dhe ma gjerë.

Pra, në marrëdhanien njeri-shoqëri nuk ka randësi se si nis apo zhvillohet nji vepër, por se si përfundon dhe për çfarë e si na shërben. E thanë ndryshe, randësinë e nji vepre e përcakton përfundimi i saj dhe qëndrimi që mbajnë të tjerët për të, siç përcakton vlerën e nji vepre arti “qëndrimi” i kohës.

Siç e përmendëm ma lart, prej veprimtarisë së shkencëtarit kemi shpikje si penicilina, por edhe si bomba atomike, dhe dihet se për çfarë shërbejnë këto dy shpikje: njëra e mbron jetën, tjetra e shkatërron atë. Në njifarë mënyrë, të gjitha shpikjet që na vijnë nga veprimtaria e shkencëtarit mund të kategorizohen si mbrojtëse ose kërcënuese të jetës.

“Jetojmë në nji shoqëri që është e varur jashtëzakonisht shumë nga shkenca dhe teknologjia; por, nga ana tjetër, vështirë se dikush din diçka rreth shkencës dhe teknologjisë.” (Carl Sagan)

Nëse nji vepër arti i jep frytet mot, nji zbulim apo nji shpikje shkencore i jep ftytet sot për nesër. Pra, ndikimi i veprimtarisë shkencore është i menjëhershëm: prek ma shumë të tashmen sesa të ardhmen, e për rrjedhojë ndjeshmëria njerëzore në këtë drejtim është ma e madhe. Me artin zakonisht ndodh e kundërta: prek ma shumë të ardhmen sesa të tashmen.