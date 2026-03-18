Inter ul çmimin e kërkuar për Bastonin, alarmohen dy gjigantët evropianë
Raportet më të fundit nga Italia sugjerojnë se një transferim i mbrojtësit të Interit, Alessandro Bastoni, drejt Barcelonës po bëhet gjithnjë e më i realizueshëm.
Reprezentuesi italian është një nga lojtarët që klubi zikaltër po konsideron të shesë këtë verë, ndërsa ka tërhequr interes edhe nga Liverpooli.
Vetëm muajin e kaluar, dukej se Bastoni ishte pranë nënshkrimit të një kontrate të re në Milano, por një ndryshim në qasjen e Interit ka bërë që klubi të jetë i hapur për oferta për të.
Javën e kaluar u raportua se një shumë rreth 70 milionë euro mund të mjaftonte për t’i bindur drejtuesit të ndaheshin me Bastonin, i cili ka edhe dy vite të mbetura në kontratën e tij. Ai thuhet se kërkon një pagë prej 5 milionë euro neto në vit (rreth 10 milionë euro bruto në Spanjë).
Tani, Gazzetta dello Sport raporton se Interi mund të jetë i gatshëm të negociojë edhe për një shumë fikse prej rreth 50 milionë eurosh, me bonuse shtesë mbi këtë vlerë.
“Nerazzurrët” po planifikojnë një rindërtim të skuadrës këtë verë, dhe Bastoni konsiderohet si një lojtar i shitshëm, si dhe një mënyrë e mirë për të gjeneruar të ardhura.
26-vjeçari ka humbur mbështetjen e një pjese të tifozëve të Interit, të cilët së fundmi e kanë fishkëllyer shpesh, ndërsa është kritikuar ashpër edhe për një simulim në ndeshjen kundër Milanit.
Interesi i Barcelonës nuk është i ri, dhe gazetari Matteo Moretto ka shpjeguar se Bastoni do të ishte i gatshëm t’i bashkohej klubit katalanas. Ai është gjithashtu zgjedhja e preferuar e drejtorit sportiv Deco, megjithatë ende nuk është e qartë nëse Barcelona do të investojë shumë për një mbrojtës.
Liverpooli gjithashtu është lidhur me Bastonin, dhe për ta, aspekti financiar nuk paraqet problem.