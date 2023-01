Inter tregon karakter, Dzeko ndëshkon Napolin, rihapen llogaritë e Serie A

Inter tregon karakter në fillimin e vitit të ri, duke mposhtur një kundërshtar direkt për titull si Napoli me shifrat 1-0.

Në pjesën e parë, zikaltërit do flirtonin me golin me anë të Darmian, por ky i fundit gabon nga fare pranë portës.

Në minutën e 56-të, Di Marco do niste një krosim fantastik për Edin Dzekon, me sulmuesin boshnjak që me goditje me kokë do mposhtte Meret.

Shifrat do mbeteshin të pandryshuara deri në fund, skuadra e Inzaghit shkon në vendin e katërt me 33 pikë. Në krahun tjetër, napoletanët qëndrojnë në krye me 41 pikë, por llogaritë e kampionatit janë më të hapura se kurrë.