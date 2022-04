Inter nuk gabon ndaj Spezias, fiton dhe merr kreun përkohësisht

Interi vazhdon të fitojë dhe duket se pas suksesit në Torino ndaj Juventusit ka ndryshuar fytyrë. Skuadra e Inzaghit sonte ka menaxhuar mirë presionin dhe në një fushë jo të lehtë ka marrë 3 pikët e nevojshme për t’i vënë presion Milanit. Zikaltërit mbyllën në avantazh 0-1 pjesën e parë në La Spezia përballë ekipit të Manajt & Co dhe të drejtuar nga Motta. Skuadra zikaltër ka qarkulluar mirë topin dhe ka pritur momentin kur Brozovic ka goditur dhe shënuar brenda zonës së rreptësisë…

Në pjesën e dytë, Inzaghi aktivizoi si Lautaro Martinez ashtu edhe më vonë Alexis Sanchez. Pikërisht argjentinasi ishte ai që shënoi golin me një devijim të lehtë të topit të krosuar nga Perisic, ndërsa Maggiore me një eurogol do të ngushtonte shifrat në 1-2.

Skuadra e Motta-s besoi te barazimi por në fund me kundërsulm, Interi gjeti edhe golin e tretë. Lautaro Martinez depërton dhe asiston për Sanchez që përballë Provedel nuk mund të gabonte: 1-3. Ndeshja e ardhshme do ta shohe skuadren zikalter ne Kupen e Italise, gjysmefinalja e kthimit ndaj Milanit, pasi e para doli 0-0 ne San Siro. Me pas do te jete sfida ndaj Roma-s se Mourinhos.