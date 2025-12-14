Inter në krye, Chivu: “Karakteri na bëri fitues”
Inter ka marrë kreun e Serie A për herë të parë që nga prilli i vitit të kaluar, duke kaluar Milanin dhe Napolin pas fitores ndaj Genoas. Trajneri Cristian Chivu shprehu kënaqësi dhe lehtësim pas ndeshjes, duke falënderuar lojtarët një nga një, veçanërisht Lautaron. Kjo fitore, e cila vjen pas zhgënjimit europian, ka shuar zërat kritikë dhe ka forcuar pozicionin e skuadrës përpara misionit të Superkupës në Arabinë Saudite. Chivu theksoi se ekipi ka treguar vlerën e tij përmes punës dhe përulësisë, duke sfiduar parashikimet e fillim sezonit që e vendosnin Interin në mes të tabelës.
Ndeshja kundër Genoas pa një Inter efikas dhe shkëlqyes për pjesën më të madhe, por edhe pragmatik në ruajtjen e rezultatit. Pavarësisht një gabimi mbrojtës që lejoi Genoan të kthehej në lojë, skuadra mbeti e fokusuar dhe e vendosur. Chivu shpjegoi se ndryshimet taktike, si futja e De Vrij për të shtuar soliditetin mbrojtës, ishin thelbësore për të menaxhuar agresivitetin e kundërshtarit. Ai vlerësoi ndihmën e zëvendësuesve dhe theksoi se, megjithëse përsosmëria nuk ekziston, ekipi ka cilësi dhe karakter për t’u rritur më tej. Tani, fokusi është te Superkupa, një trofe që Interi synon ta fitojë për të nisur mbarë këtë fazë të re.