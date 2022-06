Inter-Lukaku drejt mbylljes, por po largohet Skriniar

Bisedimet mes Interit dhe Chelseat për rikthimin e Romelu Lukakut vijojnë pa pushim dhe me nxitim.

Marrëveshja duhet të mbyllet deri më 30 qershor për të përfituar nga Dekreti i Rritjes.

Sipas asaj që raporton La Gazzetta dello Sport, një presing i ri nga lojtari me blutë pritet në orët në vijim, më pas nga Marotta në fundjavë.

Lukaku ka arritur t’i rrëmbejë një intervistë të re drejtuesve të Chelseat, do të jetë në dorë të avokatit Ledure që të përpiqet të ulë pretendimet ekonomike të klubit anglez pasi ka rrëmbyer po-në për largimin e tij.

Interi është gati për të fundosur goditjen dhe është gati të mbyllë marrëveshjen deri të dielën. Hendeku midis ofertës dhe kërkesës, prej rreth 5 milionë, mund të kapërcehet, por Nerazzurrët duan të fitojnë, pa irrituar Chelsean.

Nderkohe, PSG nuk heq dorë nga Milan Skriniar.

Sipas asaj që raporton La Repubblica, klubi francez është gati të prekë ofertën e parë prej 55 milionë euro plus 10 bonuse, të refuzuara nga Interi, për të marrë po-në përfundimtare nga Nerazzurrët.

Në fillim të javës pritet kontakt i drejtpërdrejtë mes dy klubeve, PSG do të prezantojë një ofertë të re.

Me 70 milionë euro marrëveshja është e destinuar të mbyllet, ndërsa mbrojtësit i është ofruar një marrëveshje katërvjeçare me vlerë 8 milionë euro neto në sezon. Sipas FCInternews, Milan Skriniar mbetet një objektiv konkret i Paris Saint-Germain.

Por ndërsa në Itali parametrat për një shitje të mundshme mbeten mes 80 dhe 100 milionë euro, në Francë mendojnë ndryshe.

Ndërmjetësuesit e operacionit në fakt janë të bindur se me 60-65 milionë bonus plus sllovaku mund të ndryshojë fanellën dhe të kalojë në Paris. Herë pas here. Deri më sot, në fakt, klubi transalpin ka ofruar 50 milionë euro, me drejtuesit e Nerazzurrëve duke iu përgjigjur me refuzim pa më të voglin dyshim. Duhet mbajtur mend gjithmonë se lojtari do të dëshironte të qëndronte në Milano dhe padyshim që do të ishte i lumtur të zgjaste marrëveshjen me Nerazzurrët në shifrat e dakorduara tashmë. Dhe nëse do të ishte kompania që ta ‘shoqëronte deri në derë’, situata do të ndryshonte. Por për momentin ky është vetëm një nga disa skenarë të mundshëm.