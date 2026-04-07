Inteligjenca ushtarake ukrainase: Rusia po furnizon Iranin me imazhe satelitore të pikave ushtarake amerikane
MARKETING
Inteligjenca ushtarake ukrainase ka bërë të ditur se Rusia po furnizon Iranin me imazhe satelitore në të gjithë Lindjen e Mesme për të ndihmuar në saktësimin e sulmeve kundër forcave amerikane dhe atyre izraelite.
MARKETING
Sipas raportit të inteligjencës ukrainase satelitët rusë kanë kryer dhjetëra skanime të detajuara të objekteve ushtarake dhe vendeve kritike në rajon.
Ky është raporti më i detajuar deri më tani për mbështetjen e fshehtë që Rusia i jep Iranit që nga fillimi i sulmeve izraelito-amerikane më 28 shkurt.
Sipas vlerësimit, nga data 21 deri më 31 mars, satelitët rusë kanë bërë të paktën 24 skanime në 11 vende të Lindjes së Mesme, duke mbuluar 46 objekte, përfshirë baza ushtarake amerikane, aeroporte dhe fusha nafte.
Brenda pak ditëve pas këtyre skanimeve, shumë nga këto vende u goditën me raketa balistike iraniane dhe dronë, duke treguar një model të qartë.
Burime perëndimore ushtarake dhe burime të tjera sigurie rajonale konfirmojnë aktivitetin intensiv të satelitëve rusë në rajon dhe ndarjen e imazheve me Iranin.
Vlerësimi tregon se nëntë skanime janë bërë mbi Arabinë Saudite, duke përfshirë pesë mbi qytetin ushtarak King Khalid pranë Hafar Al-Batin, me sa duket për të lokalizuar sistemin amerikan të mbrojtjes ajrore THAAD.
Zona në Turqi, Jordani, Kuvajt dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë skanuar dy herë secila, ndërsa në Izrael, Katar, Irak, Bahrein dhe bazën detare Diego Garcia një herë.
Satelitët rusë po monitorojnë aktivisht Ngushticën e Hormuzit, një rrugë shumë e rëndësishme për një të pestën e naftës dhe gazit natyror të botës, ku Irani ka vendosur një bllokadë de facto për anijet që nuk konsiderohen miqësore.
Raporti thekson gjithashtu bashkëpunimin midis hackerëve rusë dhe iranianë në fushën kibernetike.
Ky informacion vjen si pjesë e akuzave të vazhdueshme se Rusia po ndihmon Iranin me inteligjencë ushtarake, ndërsa Kremlini ka mohuar më herët raporte të ngjashme.