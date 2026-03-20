Inteligjenca sllovene akuzon firmën izraelite për përpjekje për të ndikuar në zgjedhje
MARKETING
Agjencia e inteligjencës së Sllovenisë ka akuzuar një kompani private të lidhur me Izraelin për përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet e vendit, duke rritur tensionet përpara votimit të së dielës, transmeton Anadolu.
MARKETING
Agjencia Sllovene e Inteligjencës dhe Sigurisë (SOVA) tha të premten se ka prova për një takim në dhjetor mes tre anëtarëve të firmës izraelite të inteligjencës “Black Cube” dhe liderit të opozitës Janez Jansa, duke e cilësuar këtë si “ndërhyrje të huaj” në procesin zgjedhor, raportoi agjencia e lajmeve EFE.
Jansa pranoi më herët këtë javë se ishte takuar me një përfaqësues të Black Cube, por tha se nuk ishte në dijeni për sfondin e kompanisë dhe mohoi që ajo të kishte kërkuar informacion prej tij.
Në një deklaratë, qeveria tha se SOVA “paraqiti sot prova materiale për vizitën e tre përfaqësuesve të korporatës së inteligjencës Black Cube më 11 dhjetor”.
Ajo shtoi se agjencia kishte ndarë gjithashtu gjetje “mbi aktivitetet e Black Cube në territorin slloven dhe jashtë tij, të cilat dëshmojnë aktivitete parainteligjence kundër Republikës së Sllovenisë dhe ndërhyrje të huaj në zgjedhjet sllovene”.
Qeveria i ka kërkuar Bashkimit Evropian të hetojë çështjen.
Këto akuza vijnë përpara një gare të ngushtë zgjedhore mes Lëvizjes për Liri (GS) në pushtet, e udhëhequr nga kryeministri Robert Golob, dhe Partisë Demokratike Sllovene (SDS) të Jansas.