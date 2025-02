Inteligjenca Artificiale në rritje mes bizneseve evropiane: Si po e përdorin atë?

Në përgjithësi, veçoria më e përdorur në biznesin e BE-së është nxjerrja e tekstit (7%), që do të thotë analiza e teksteve të shkruara, e ndjekur nga gjenerimi i gjuhës natyrore (5.4%), që është krijimi i automatizuar i gjuhës së shkruar ose të folur.

Njohja e të folurit, që do të thotë konvertimi i gjuhës së folur në një format të lexueshëm nga makina, është i treti me 4.8%.

Cilat vende evropiane po përdorin më shumë AI në biznes?

Danimarka kryeson në adoptimin e AI midis kompanive me 27.6%, e ndjekur nga Suedia me 25.1% dhe Belgjika me 24.7%.

Raportohet se Rumania ka normën më të ulët (3.1%), e ndjekur nga Polonia (5.9%) dhe Bullgaria (6.5%).

Ndërsa kur merren parasysh vetëm kompanitë e mëdha, Finlanda kryeson me 70%, ndërsa ekonomitë e mëdha si Franca dhe Italia qëndrojnë nën mesataren e BE-së, me afërsisht një të tretën e bizneseve të mëdha atje që përdorin AI.

Ndryshe, Gjermania dhe Spanja janë mbi mesataren e BE-së me norma të adoptimit përkatësisht 48% dhe 44%. /Telegrafi/