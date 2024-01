Inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë 40 për qind të vendeve të punës

Analiza e Fondit Monetar Ndërkombëtar për inteligjencën artificiale tregon se ajo do të prekë rreth 40 për qind të të gjitha vendeve të punës në mbarë botën. Ata deklarojnë se IA në shumë raste do të shkaktojë një përkeqësim të pabarazisë në botë.

Mes bisedave për zëvendësimin e punëtorëve nga inteligjenca artificiale, ekspertët janë të ndarë. Disa thonë se ka disa punë që kompjuterët nuk do të jenë në gjendje t’i marrin përsipër, disa thonë se inteligjenca artificiale ende nuk ka marrë hovin maksimal. Për këtë temë ka hulumtuar edhe FMN-ja dhe drejtoresha Kristalina Georgieva thotë se në vendet e zhvilluara mund të zëvendësohen deri në 60 për qind të vendeve të punës.

Analiza e ndikimit të mundshëm

Në një studim të ri, stafi i FMN-së shqyrton ndikimin e mundshëm të inteligjencës artificiale në tregun global të punës. Shumë studime kanë parashikuar gjasat që vendet e punës të zëvendësohen nga inteligjenca artificiale. Megjithatë, ne e dimë se në shumë raste IA ka të ngjarë të plotësojë punën njerëzore. Analiza e FMN-së kap të dyja rastet.

Gjetjet e FMN-së tregojnë qartë se gati 40 për qind e punësimit global është ekspozuar ndaj inteligjencës artificiale. Historikisht, automatizimi dhe teknologjia e informacionit kanë tendencë të ndikojnë në detyrat rutinë, por një nga gjërat që e veçon IA është aftësia e saj për të ndikuar në punë me aftësi të larta. Si rezultat, ekonomitë e përparuara përballen me rreziqe më të mëdha nga IA – por edhe më shumë mundësi për të korrur përfitimet e saj – krahasuar me tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim.

Inteligjenca artificiale do të ndikojë në punë me aftësi të larta

Në ekonomitë e përparuara, rreth 60 për qind e vendeve të punës mund të ndikohen nga inteligjenca artificiale. Përafërsisht gjysma e punëve të ekspozuara mund të përfitojnë nga integrimi i inteligjencës artificiale, e cila rrit produktivitetin. Për gjysmën tjetër, aplikacionet e IA mund të kryejnë detyra kyçe të kryera aktualisht nga njerëzit, të cilat mund të reduktojnë kërkesën për punë, duke çuar në paga më të ulëta dhe ulje të punësimit. Në rastet më ekstreme, disa nga këto punë mund të zhduken.

Një tabloid gjerman po pushon punëtorët dhe i zëvendëson me inteligjencë artificiale

Në të kundërt, në tregjet në zhvillim dhe vendet me të ardhura të ulëta, ekspozimi i IA pritet të jetë 40 për qind. Këto gjetje sugjerojnë se tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim përballen me më pak ndërprerje të menjëhershme nga IA. Duke marrë parasysh se këto vende nuk kanë infrastrukturën apo fuqinë punëtore të kualifikuar për të përfituar përfitimet e AI vetëm rrit rrezikun që me kalimin e kohës teknologjia mund të përkeqësojë pabarazinë midis kombeve.

Inteligjenca artificiale mund të ndikojë në pabarazinë midis vendeve

Hulumtimet aktuale tregojnë se IA mund të ndikojë në pabarazinë e të ardhurave dhe pasurisë brenda vendeve. Inteligjenca artificiale mund të ndihmojë punëtorët me më pak përvojë të përmirësojnë produktivitetin e tyre më shpejt. Punëtorët e rinj mund ta kenë më të lehtë të përfitojnë nga mundësitë, ndërsa punëtorët e moshuar mund të kenë vështirësi të përshtaten.

Efekti në të ardhurat nga puna do të varet kryesisht nga shkalla në të cilën IA zëvendëson punëtorët me të ardhura të larta. Nëse IA plotëson ndjeshëm punëtorët me të ardhura më të larta, kjo mund të çojë në një rritje disproporcionale të të ardhurave të tyre nga puna. Për më tepër, përfitimet e produktivitetit nga firmat që adoptojnë IA ka të ngjarë të rrisin kthimet e kapitalit, gjë që mund të favorizojë gjithashtu fituesit e lartë. Të dyja këto dukuri mund të përkeqësojnë pabarazinë.

Në shumicën e skenarëve, IA ka të ngjarë të përkeqësojë pabarazinë e përgjithshme, një prirje shqetësuese që politikëbërësit duhet ta trajtojnë në mënyrë proaktive për të parandaluar që teknologjia të nxisë më tej tensionet sociale. Është thelbësore që vendet të krijojnë rrjete gjithëpërfshirëse të sigurisë sociale dhe të ofrojnë programe rikualifikimi për punëtorët e cenueshëm. Duke vepruar kështu, ne mund ta bëjmë tranzicionin e AI-së më gjithëpërfshirës, ​​duke mbrojtur mjetet e jetesës dhe duke kufizuar pabarazinë.

MARKETING