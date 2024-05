Inteligjenca Artificiale klonon zërin e figurave politike

Aleksandra Pedraszewska, Shefja e Sigurisë së AI në ElevenLabs, tha në një deklaratë të dërguar me email se kompania mirëpret raportin dhe ndërgjegjësimin që ngre për manipulimin gjenerues të AI.

Ajo tha se ElevenLabs e kupton se ka më shumë punë për të bërë dhe po “përmirëson vazhdimisht aftësitë e masave tona mbrojtëse”, duke përfshirë veçorinë e bllokimit të kompanisë.

“Shpresojmë që platformat e tjera audio të AI të ndjekin këtë drejtim dhe të nxjerrin masa të ngjashme pa vonesë,” tha ajo.

Kompanitë e tjera të cituara në raport nuk iu përgjigjën kërkesave të dërguara me email për koment.

Gjetjet vijnë pasi klipet audio të krijuara nga AI, tashmë, janë përdorur në përpjekjet për të lëkundur votuesit në zgjedhjet anembanë globit.

Në vjeshtën e vitit 2023, vetëm disa ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të Sllovakisë, audioklipet që i ngjanin zërit të shefit të partisë liberale u shpërndanë gjerësisht në mediet sociale. Deepfakes supozohet se e kapën atë duke folur për rritjen e çmimeve të birrës dhe manipulimin e votave.

Në fillim të këtij viti, thirrjet robotike të gjeneruara nga AI imituan zërin e Biden dhe u thanë votuesve primar në New Hampshire të qëndronin në shtëpi dhe të “ruanin” votat e tyre për nëntor. Një magjistar i New Orleans-it, i cili krijoi audion për një konsulent politik demokrat, i tregoi AP-së se si e bëri atë, duke përdorur softuerin ElevenLabs.

Ekspertët thonë se audio e gjeneruar nga AI ka qenë një preferencë e hershme për aktorët e këqij, pjesërisht sepse teknologjia është përmirësuar kaq shpejt. Vetëm disa sekonda audio reale nevojiten për të krijuar një falsifikim të vërtetë.

Megjithatë, forma të tjera të medieve të krijuara nga AI gjithashtu kanë të bëjnë me ekspertët, ligjvënësit dhe drejtuesit e industrisë së teknologjisë. OpenAI, kompania që qëndron pas ChatGPT dhe mjeteve të tjera të njohura gjeneruese të AI, zbuloi të enjten se kishte vërejtur dhe ndërprerë pesë fushata në internet që përdorën teknologjinë e saj për të lëkundur opinionin publik për çështjet politike.

Ahmed, përfaqësues i CEO, Qendrës për Kundër urrejtjes Dixhitale, tha se shpreson që platformat e klonimit të zërit të AI do të forcojnë masat e sigurisë dhe do të jenë më proaktive në lidhje me transparencën, duke përfshirë publikimin e një biblioteke të klipeve audio që ata kanë krijuar në mënyrë që ato të mund të kontrollohen kur ka audio të dyshimtë. duke u përhapur në internet.

Ai tha gjithashtu se ligjvënësit duhet të veprojnë. Kongresi i SHBA nuk ka miratuar ende legjislacionin që rregullon AI në zgjedhje. Ndërsa BE-ja. ka miratuar një ligj të gjerë të inteligjencës artificiale që do të hyjë në fuqi gjatë dy viteve të ardhshme, ai nuk trajton në mënyrë specifike mjetet e klonimit të zërit.

“Ligjvënësit duhet të punojnë për të siguruar që ka standarde minimale,” tha Ahmed. “Kërcënimi që paraqet dezinformimi për zgjedhjet tona nuk është vetëm potenciali për të shkaktuar një incident të vogël politik, por duke i bërë njerëzit të mos besojnë në atë që shohin dhe dëgjojnë.