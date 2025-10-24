Inteligjenca Artificiale i jep vulën: Ky gjigant spanjoll e fiton sivjet La Liga-n
Para përballjes së madhe të së dielës në “El Clásico”, Inteligjenca Artificiale ka bërë parashikimin e saj: Real Madridi pritet të fitojë La Ligën, duke lënë pas Barcelonën.
Sipas analizës, skuadra e Xabi Alonsos pritet ta mbyllë sezonin me 84.87 pikë të pritshme dhe ka 57.44 për qind gjasa për ta fituar kampionatin spanjoll.
Barcelona, në anën tjetër, ka 81.96 pikë të pritshme dhe vetëm 37.44 për qind mundësi për të mposhtur rivalët e përjetshëm në garën për titull.
Këto parashikime vijnë në një moment kur Reali kryeson La Ligën me dy pikë më shumë se Barça, ndërsa sfida e fundjavës mund të ketë ndikim të madh në ecurinë e sezonit.
Renditja finale duket kështu sipas OPTA-s:
Vlen të përmendet se edhe sezonin e kaluar, të dhënat e Opta-s kishin favorizuar Real Madridin, por në fund Barcelona arriti të fitonte titullin.