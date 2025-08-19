Inteligjenca artificiale është fajtori kryesor për një “luftë” në fushën teknologjike

Inteligjenca artificiale është fajtori kryesor për një “luftë” në fushën teknologjike

Po zhvillohet një valë e re e “luftës së kërkuesve” (search engines), e nxitur nga mjetet e inteligjencës artificiale dhe agjentët e tyre.

Kompania amerikane, Palo Alto Networks publikoi rezultatet financiare për tremujorin e katërt të vitit fiskal 2025, duke paralajmëruar se inteligjenca artificiale po hap një kapitull të ri në sfidat e sigurisë.

Drejtori ekzekutiv Nikes Arora theksoi se zhvillimi i agjentëve të AI, të fuqizuar nga gjigantët si Microsoft, Google, OpenAI dhe Perplexity, po rikthen në skenë një lloj “luftë kërkuesish”.
Sipas tij, mjetet e reja u lejojnë përdoruesve të rezervojnë restorante apo akomodim direkt përmes shfletuesit, por kjo njëkohësisht paraqet një rrezik serioz sigurie për kompanitë.

“Çka është fantastike për konsumatorin, është e rrezikshme për biznesin. Asnjë kompani nuk do të dëshirojë një shfletues me agjentë të lirë pa asnjë kontroll,” tha Arora.

Zgjidhja, sipas tij, qëndron te shfletuesit e sigurt për biznes, dhe Palo Alto është njëra nga kompanitë që ofron këtë lloj shfletuesi.

Arora është optimist dhe paralajmëron se Palo Alto do të bëhet në vitin fiskal 2026 kompania e parë e fokusuar në sigurinë kibernetike që do të kalojë pragun e 10 miliardë dollarëve të ardhura vjetore.

MARKETING

Të ngjajshme

Inteligjenca Artificiale krijon antibiotikë kundër dy sëmundjeve

Inteligjenca Artificiale krijon antibiotikë kundër dy sëmundjeve

Po ndërroni telefonin dhe po transferoni të dhënat, kjo markë e ka zgjidhur këtë problem në një mënyrë të shkëlqyer

Po ndërroni telefonin dhe po transferoni të dhënat, kjo markë e ka zgjidhur këtë problem në një mënyrë të shkëlqyer

Apple prezanton ngjyra të reja për iPhone 17?

Apple prezanton ngjyra të reja për iPhone 17?

Google dëshiron që përdoruesit të mësojnë me Gemini, jo ta përdorin për të mashtruar

Google dëshiron që përdoruesit të mësojnë me Gemini, jo ta përdorin për të mashtruar

WhatsApp mbyll 6.8 milionë llogari të lidhura me skema mashtruese

WhatsApp mbyll 6.8 milionë llogari të lidhura me skema mashtruese

ChatGPT tani ju kërkon të bëni një pauzë nëse bisedoni për një kohë të gjatë me të

ChatGPT tani ju kërkon të bëni një pauzë nëse bisedoni për një kohë të gjatë me të