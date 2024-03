Inteligjenca Artificiale do të jetë lojtar kyç në video-lojërat me luftëra

Integrimi i Inteligjencës Artificiale (AI) në video-lojërat me luftëra, një mjet kyç për planifikimin strategjik në ushtri, mund të ndryshojë mënyrën se si merren vendimet.

Yasir Atalan, bashkëpunëtor i të dhënave në Qendrën Amerikane për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), theksoi ndikimin që mund të ketë AI, ku kjo e fundit mund të formësojë video-lojërat e luftës dhe, në të vërtetë, të gjithë të ardhmen e luftës.

Sfidat në lojërat tradicionale të luftës, duke përfshirë koston, transparencën dhe ekskluzivitetin, kanë nxitur shqyrtimin e zgjidhjeve në formën e inteligjencës artificiale.

Atalan, së bashku me kolegët Benjamin Jensen dhe Dan Tadros, theksuan rolin e AI në zgjidhjen e këtyre problemeve.

Në vend që të mbështeten drejtpërdrejt te lojtarët njerëzorë të ulur në një tavolinë për të luajtur një lojë, analistët e shekullit të XXI-të mund të përdorin AI gjeneruese dhe modele gjuhësore në shkallë të gjerë (LLM) për të krijuar agjentë lojërash, sipas raportit të CSIS.

Atalan diskutoi mundësitë e AI, duke thënë se mund të kontribuojë me perspektiva të ndryshme për aleatët dhe të ofrojë të dhëna të vlefshme në lojën e luftës. Atalan sqaroi gjithashtu se video-lojërat e luftës nuk kanë të bëjnë me parashikimin e rezultateve, por me eksplorimin e opsioneve politike, mundësive dhe sfidave për pjesëmarrës të ndryshëm.

