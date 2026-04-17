Inteligjenca amerikane: Lufta me Iranin mund të zgjerohej për shkak të mbështetjes së mundshme nga Kina dhe Rusia
Inteligjenca amerikane paralajmëroi disa ditë pas fillimit të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit se konflikti mund të zgjerohej, duke cituar indikacione se Rusia dhe Kina po lëviznin për të mbështetur Teheranin, raportoi të enjten CBS News, transmeton Anadolu.
Analistët në Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes të Pentagonit vlerësuan se Kina po shqyrtonte furnizimin e Iranit me sisteme të avancuara radarësh, thanë zyrtarët amerikanë për CBS News.
Zyrtarët thanë se sistemet që po shqyrtoheshin përfshinin teknologjinë e radarit X-band që mund të përmirësonte aftësinë e Iranit për të zbuluar dronë që fluturojnë ulët dhe raketa lundrimi dhe për të forcuar mbrojtjen e tij ajrore kundër sulmeve të avancuara.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse kishte ndodhur ndonjë transferim, por vlerësimi pasqyronte shqetësimin në rritje të SHBA-së se konflikti mund të tërhiqte fuqi globale që ofronin mbështetje të tërthortë ushtarake, tha raporti. Zyrtarët amerikanë thanë se Rusia kishte ndarë informacione mbi pozicionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse dhe duke përshkallëzuar tensionet rajonale. Përpjekjet për të stabilizuar situatën dhe për të ndjekur një armëpushim të qëndrueshëm thuhet se janë duke vazhduar.