Institucioni i Avokatit të Popullit në krizë financiare, Selami: Kemi probleme edhe me pagesën e qirasë

Institucioni i Avokatit të Popullit në krizë financiare, Selami: Kemi probleme edhe me pagesën e qirasë

Institucioni i Avokatit të Popullit përballet me vështirësi financiare dhe probleme edhe me pagesën e qirasë për shkak të mungesës së mjeteve.

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Shik.mk

Avokati i Popullit, Faton Selami, shpreson që me rishikimin e ardhshëm të buxhetit ose me vendim të Qeverisë të sigurohen mjete shtesë.

Ai kërkon edhe punësime të reja, pasi institucioni vazhdimisht po humb kuadro, ndërsa kërkesat e drejtuara Ministrisë së Financave deri më tani janë refuzuar.

Ndërkohë, ndryshimet në Ligjin për Avokatin e Popullit synojnë të sigurojnë pavarësi më të madhe financiare, funksionale dhe organizative të institucionit.

Sipas Selamit, këto ndryshime janë kusht për aplikimin për akreditim me statusin A, pasi Maqedonia e Veriut aktualisht ka statusin B.

Propozimet parashohin që, në rast mospajtimi për buxhetin mes institucionit dhe Ministrisë së Financave, vendimin përfundimtar ta marrë Kuvendi.

Gjithashtu, parashihet mundësia e formimit të një këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me përfaqësues nga komuniteti akademik dhe sektori civil.

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