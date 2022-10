Institucionet shtetërore kanë kursyer gjithsej 20 për qind energji elektrike në muajin shtator

Në shtator të këtij viti, Qeveria, gjykatat, Kuvendi, presidenti i Shtetit, EMV dhe MEPSO kanë kursyer gjithsej 20 për qind të energjisë elektrike në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar.

Sipas analizës së paraqitur sot nga ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, nëse merren parasysh të dhënat e konsumit vetëm të ndërtesave administrative të Ministrive, Presidentit të Shtetit, Kuvendit, Qeverisë, SHA EMV dhe SHA MEPSO, kursimi i energjisë elektrike është 25 për qind. Njëkohësisht, gjashtë subjekte kanë ulur konsumin e energjisë në muajin shtator, por nuk kanë arritur kursime prej 15 për qind sipas detyrimeve, ndërsa subjektet e mbetura kanë realizuar kursime prej 15-73 për qind, shumica prej 25 në 35 për qind.

Vetëm, siç tha Bekteshi, ndërtesa administrative e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale ka rritur konsumin e energjisë për 81 për qind, kurse kursimi më i madh është bërë në objektin administrativ të SHA EMV prej 75 për qind.

Kursimi i energjisë elektrike në ndërmarrjet në pronësi shtetërore është tetë për qind dhe mbulohen gjithsej 17 kompani shtetërore. Nga ana tjetër, komunat, të cilat kishin rekomandim për kursim të energjisë elektrike, në shtator e kanë ulur konsumin e energjisë elektrike për gjithsej 29 për qind, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë.

“Sipas të dhënave, kursimi i energjisë elektrike në ndërtesën e Qeverisë është 25 për qind, në MPB 21 për qind, në Ministrinë e Kulturës 40 për qind, Ministrinë e Arsimit 35 për qind, Ministrinë e Sistemit Politik 22 për qind, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve 30 për qind, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 36 për qind, Ministria e Financave 32 për qind dhe Ministria e Ekonomisë 30 për qind”, deklaroi Bekteshi.

Siç theksoi Bekteshi, kursimet më të vogla janë bërë në ndërtesën administrative të Ministrisë së Shëndetësisë prej dy për qind, e ndjekur nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe ajo e Mbrojtjes me nga tetë për qind kursime.

Sipas analizave, Kuvendi ka kursyer 29 për qind të konsumit të energjisë elektrike, ndërsa Presidenca 17 për qind.

“Këto të dhëna tregojnë se nëse të gjithë jemi racional dhe nuk e harxhojmë energjinë elektrike pa nevojë, mund të bëhen kursime të mëdha. Nëse të gjithë japim kontributin maksimal në uljen e konsumit të energjisë elektrike në vend, secili me kontributin e tij personal mund të ndihmojë në përballimin më të lehtë dhe me pasoja sa më të vogla të kësaj krize energjetike”, deklaroi Bekteshi.

Ai apelon se situata në sektorin energjetik, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në mbarë Evropën, nuk është shaka dhe çdo shkallë më pak, siç theksoi, është kursim prej rreth pesë për qind e sektorit të energjisë.

Nga analiza rezulton gjithashtu se gjithsej 111 institucione nuk kanë nënshkruar kontratë për furnizim me energji elektrike dhe furnizohen me një furnizues me çmim shumë më të lartë, pra me çmimin HUPX + 20 për qind.

Ministria e Ekonomisë i ka dorëzuar Qeverisë një sërë rekomandimesh dhe obligime për uljen e konsumit të energjisë elektrike dhe ngrohjes për një dimër të sigurt. Këto masa kanë filluar të zbatohen nga 1 shtatori dhe nga të gjitha organet e administratës shtetërore, institucionet shtetërore dhe ndërmarrjet publike është kërkuar që të realizojnë kursime në konsumin e energjisë elektrike me 15 për qind në baza mujore, duke filluar nga 1 shtatori i vitit 2022 deri më 31 mars të vitit 2023, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar kalendarik.

Ndërmarrjet në pronësi shtetërore muajin e kaluar kanë kursyer tetë për qind të rrymës në krahasim me shtatorin e vitit të kaluar, njoftoi sot ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi.

Me analizën të cilën e prezantoi Bekteshi, janë përfshirë gjithsej 17 kompani shtetërore.

Gjatë kësaj, vetëm te NP Ujësjellësi -Maqedoni vërehet konsum më i madh i energjisë elektrike se sa në shtatorin e vitit të kaluar.

“Nga këto subjekte, nëntë kanë realizuar kursime prej minimum 15 për qind, pesë kanë realizuar kursime më pak se 15 për qind, ndërsa dy subjekte kanë konsum më të madh të energjisë elektrike – njëri për 10 për qind, përderisa tjetri për mbi 50 për qind. Subjekti te i cili vërehet konsum më i madh i energjisë elektrike është NP Ujësjellësi – Maqedoni”, informoi Bekteshi.

Ministri në konferencë për media në Qeveri paraprakisht njoftoi se institucionet shtetërore në shtator kanë realizuar kursim të përgjithshëm të rrymës prej 20 për qind.

“Filloi sezoni i ngrohjes dhe duhet të gjithë ne në periudhën e ardhshme pak të përqendrohemi në kursimin dhe në mënyrat se si ta bëjmë këtë. Një ndryshim i vogël i shprehive të përditshme mund të bëjë dallim të madh”, porositi Bekteshi.

Komunat gjithsej 29 për qind e kanë ulur konsumin e energjisë elektrike në shtator, në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar.