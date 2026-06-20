Instagram sjell një risi
Instagram ka prezantuar një funksion të ri që u jep përdoruesve më shumë mundësi për të shpjeguar dhe organizuar përmbajtjen në postimet me disa fotografi ose video.
Tashmë, në vend të një përshkrimi të vetëm për të gjithë postimin “carousel”, përdoruesit mund të shtojnë përshkrime të ndryshme për secilën rrëshqitje veç e veç.
Deri tani, të gjitha fotot dhe videot brenda një postimi “carousel” ndanin të njëjtin tekst shpjegues, gjë që shpesh kufizonte mënyrën e tregimit të historive ose dhënies së informacioneve shtesë. Me përditësimin e ri, çdo imazh ose video mund të ketë kontekstin, shpjegimin apo mesazhin e saj të veçantë.
Funksioni i ri është veçanërisht i dobishëm për krijuesit e përmbajtjes, bizneset dhe mediat, pasi mund të përdoret për albume udhëtimesh, prezantime produktesh, udhëzime hap pas hapi apo seri fotografish ku secila pjesë kërkon një sqarim të veçantë.
Përdoruesit do të mund të zgjedhin mes dy opsioneve: një përshkrim të vetëm për të gjithë postimin ose përshkrime të shumta, nga një për secilën rrëshqitje. Aktivizimi bëhet përmes një opsioni të ri gjatë krijimit të postimit.
Sipas ekspertëve të rrjeteve sociale, ky ndryshim mund ta bëjë formatin “carousel” më të ngjashëm me një histori të ndarë në kapituj, duke u dhënë krijuesve më shumë hapësirë për komunikim dhe angazhim me ndjekësit.
Funksioni po shpërndahet gradualisht për përdoruesit në mbarë botën.