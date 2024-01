Inspektorati shtetëror i punës e ka zgjeruar mbikëqyrjen në M-NAV

Inspektorati shtetëror i punës (ISHP) e ka zgjeruar mbikëqyrjen në M-NAV, deklaroi për MIA-n drejtoresha e ISHP-së, Vesna Tomovska. Zgjerimi i mbikëqyrjes bazohet në parashtresat e kandidatëve të cilët janë paraqitur në konkurset e fundit të punësimit dhe gjithashtu kanë parashtresë anonime për sindikatat.

“Janë pranuar parashtresa shtesë, mbikëqyrja do të vazhdojë edhe më tutje. Sepse mbikëqyrja do të bëhet edhe në Agjencinë e punësimit dhe gjithashtu do të veprohet edhe pas parashtresave të pranuara rishtazi nga kandidatët e papërzgjedhur. Pra kemi parashtresë nga dy kandidatë të pazgjedhur, kemi një parashtresë nga një bartës anonim anëtarë të sindikatës dhe atë do ta japim për përpunim. Që do të thotë se mbikëqyrja do të zgjerohet dhe do të na duhet më shumë hapësirë ​​dhe kohë”, tha Tomovska.

Ajo pret që gjatë javës mbledhja edhe takim koordinues edhe me policinë financiare ku duhet të mbikëqyren nga të dyja fushat se deri ku janë me mbikëqyrjen në M-NAV. Tomovska theksoi edhe se inspektorët të cilët punojnë në këtë mbikëqyrje kanë dokumentacion të gjerë dhe punojnë deri në orën 18 ose 19.

“Kolegët i shqyrtojnë, dokumentacioni është voluminoz, për këtë arsye ju lutemi për durim, që të përfundojmë siç duhet”, thotë Tomovska.

MIA javën e kaluar bëri të ditur se tre inspektorë janë duke i shqyrtuar katër konkurset e fundit të punës, si dhe nëse sindikata ka paralajmërime për grevë në përputhje me Ligjin. Konkurset e fundit për punësim janë katër, janë shpallur 21 vende pune, ndërsa janë plotësuar 17 realizues. Inspektorët me kryetarin e sindikatës kanë zhvilluar bisedë dhe kanë marrë dokumentacionin e nevojshëm. Mbikëqyrja inspektuese nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Policia financiare në M-NAV ka nisur pas ngjarjeve në këtë institucion.

