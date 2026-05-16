Inspektorati i Tregut në aksion, kontrolle në të gjitha marketet në vend
Inspektorati Shtetëror i Tregut ka njoftuar se deri më 20 maj do të zhvillohen kontrolle në të gjithë zinxhirët e marketeve në vend, me fokus te çmimet dhe marzhet tregtare.
Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi deklaroi se nëse konstatohet rritje e pajustifikuar e marzheve apo “fryrje” e çmimeve, do të ndërmerren masa ndaj subjekteve tregtare.
Sipas tij, 30 ekipe inspektuese janë aktualisht në terren dhe nga kontrollet e para është vërejtur një ulje e lehtë e çmimeve të frutave dhe perimeve.
Durmishi theksoi se muajin e kaluar është shënuar rritje e çmimeve të produkteve ushqimore, por edhe një ulje e marzheve mesatare prej rreth 1%.
Ai shtoi se qeveria po e ndjek situatën në mënyrë të vazhdueshme dhe do të vazhdojë me masa për stabilizimin e çmimeve dhe mbrojtjen e standardit të qytetarëve.
Sa i përket inflacionit prej 5.7%, ai u shpreh se kjo lidhet kryesisht me zhvillimet në ekonominë globale, ndërsa paralajmëroi edhe një masë të re për mbështetjen e zejtarëve dhe bizneseve të vogla e të mesme për rritjen e prodhimit dhe produktivitetit.