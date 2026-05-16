Inspektorati i Tregut në aksion, kontrolle në të gjitha marketet në vend

Inspektorati i Tregut në aksion, kontrolle në të gjitha marketet në vend

Inspektorati Shtetëror i Tregut ka njoftuar se deri më 20 maj do të zhvillohen kontrolle në të gjithë zinxhirët e marketeve në vend, me fokus te çmimet dhe marzhet tregtare.

Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi deklaroi se nëse konstatohet rritje e pajustifikuar e marzheve apo “fryrje” e çmimeve, do të ndërmerren masa ndaj subjekteve tregtare.

Sipas tij, 30 ekipe inspektuese janë aktualisht në terren dhe nga kontrollet e para është vërejtur një ulje e lehtë e çmimeve të frutave dhe perimeve.

Durmishi theksoi se muajin e kaluar është shënuar rritje e çmimeve të produkteve ushqimore, por edhe një ulje e marzheve mesatare prej rreth 1%.

Ai shtoi se qeveria po e ndjek situatën në mënyrë të vazhdueshme dhe do të vazhdojë me masa për stabilizimin e çmimeve dhe mbrojtjen e standardit të qytetarëve.

Sa i përket inflacionit prej 5.7%, ai u shpreh se kjo lidhet kryesisht me zhvillimet në ekonominë globale, ndërsa paralajmëroi edhe një masë të re për mbështetjen e zejtarëve dhe bizneseve të vogla e të mesme për rritjen e prodhimit dhe produktivitetit.

MARKETING

Të ngjajshme

Vinica i bashkohet “Marshimit të Engjëjve” në kujtim të viktimave të tragjedisë në Koçan

Vinica i bashkohet “Marshimit të Engjëjve” në kujtim të viktimave të tragjedisë në Koçan

Regjim i posaçëm i trafikut të dielën në Shkup

Regjim i posaçëm i trafikut të dielën në Shkup

Komandanti i krahut ushtarak të Hamasit vritet në një sulm izraelit në Gaza

Komandanti i krahut ushtarak të Hamasit vritet në një sulm izraelit në Gaza

Irani planifikon mekanizëm të ri për tarifa tranziti në Ngushticën e Hormuzit

Irani planifikon mekanizëm të ri për tarifa tranziti në Ngushticën e Hormuzit

Ministri i Brendshëm i Pakistanit në Teheran për t’u takuar me zyrtarë iranianë

Ministri i Brendshëm i Pakistanit në Teheran për t’u takuar me zyrtarë iranianë

Presidenti Erdogan: Provokimet e Izraelit duhet të marrin fund për paqen në Lindjen e Mesme

Presidenti Erdogan: Provokimet e Izraelit duhet të marrin fund për paqen në Lindjen e Mesme