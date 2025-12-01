Inspektim i jashtëzakonshëm në shkollat e Karposhit pas rastit të helmimit të nxënësve
Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) njoftoi se të enjten, inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, së bashku me zyrtarët e ISHP-së, kryen një kontroll të jashtëzakonshëm në nëntë shkolla fillore në komunën e Karposhit në Shkup. Gjatë inspektimit u morën mostra ushqimore dhe tampona nga sipërfaqet e punës në kuzhinat e shkollave.
Kontrolli u nxit nga rasti në shkollën fillore “Dimo Hadzi Dimov”, ku javën e kaluar dhjetëra nxënës pësuan probleme të stomakut, dhe disa prej tyre u trajtuan në spital. Analizat e kryera nga ISHP-ja zbuluan baktere fekale në musakanë e konsumuar nga nxënësit.
“Pas analizave të kryera, nuk u gjetën baktere patogjene në shumicën e shkollave, përveç në njërën prej tyre, ku u zbulua prania e enterobaktereve në dy sipërfaqe, një tregues i higjienës së pamjaftueshme”, tha ISHP-ja.
Instituti shtoi se do të propozojë një iniciativë për ndryshime në Programin Kombëtar Vjetor të Shëndetit Publik, përfshirë rregullore, ligje dhe akte nënligjore të reja, me qëllim përmirësimin e higjienës në shkolla dhe kopshte, si dhe sigurimin e ushqimit dhe ujit më të sigurt për nxënësit.