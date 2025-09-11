Inspektim i jashtëzakonshëm në deponinë “Drislla”

Inspektim i jashtëzakonshëm në deponinë “Drislla”

Në orët e vona të pasdites, rreth orës 15:15, Inspektorati Shtetëror për Mjedisin zhvilloi inspektim të jashtëzakonshëm për shkak të zjarrit që shpërtheu në deponinë e mëparshme të mbeturinave komunale “Drislla”, pas një njoftimi nga Stacioni Policor Gazi Baba.

“Në vendngjarje po punohet për shuarjen e pjesës së djegur me mekanizëm dhe mjete të vetë N.P. “Drislla”, si dhe me disa automjete zjarrfikëse dhe automjete të N.P. “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Shkup. Inspektimi u krye nga inspektorë të autorizuar nga SPB Shkup, ndërsa të pranishëm ishin edhe drejtori i N.P. “Drislla”, personi përgjegjës për mjedisin dhe punonjës të tjerë të institucionit publik. Në përputhje me lejen A-ISKZ që posedon N.P. “Drislla”, është përgatitur një raport i dërguar me e-mail te Ministria e Mjedisit dhe nga Inspektorati shtetëror i mjedisit lidhur me ngjarjen”, thuhet në njoftimin e MMJPH.

Nga inspektimi është përgatitur një procesverbal i konstatimit, dhe do të merren edhe mostra nga uji nëntokësor dhe toka nga një laborator i akredituar për mjedisin. N.P. “Drislla” ka dorëzuar gjithashtu raportin nga stacioni i monitorimit të cilësisë së ajrit.

Procedura inspektuese është në vazhdim dhe po ndiqen të gjitha masat për vlerësimin e ndikimit dhe eliminimin e pasojave nga zjarri.

