INNOX shpërblehet për partneritet në Take Off Istanbul 2025

INNOX Innovation Centre është nderuar me Çmimin e Njohjes së Partneritetit në Take Off Istanbul 2025, për kontributin e tij në prezantimin dhe forcimin e ekosistemit të inovacionit në skenën ndërkombëtare.

Çmimi iu dorëzua drejtorit ekzekutiv të INNOX, Abil Baush, nga Elvan Kuzucu Hıdır, PhD, Kryetare e Bordit të Drejtorëve të Fondacionit T3, një figurë kyçe në ekosistemin e teknologjisë dhe startup-eve në Turqi. Prania dhe mbështetja e saj e bëjnë këtë vlerësim edhe më domethënës.

Ky çmim konfirmon rolin në rritje të INNOX në ndërtimin e urave mes Maqedonisë së Veriut, Turqisë dhe rajonit më të gjerë – duke krijuar hapësira të reja bashkëpunimi për startup-et, investitorët, universitetet dhe partneritetet teknologjike.

Drejtuesi i INNOX, Abil Baush, shpreh mirënjohje ndaj ekipit të Take Off, Fondacionit T3 dhe të gjithë partnerëve për besimin dhe bashkëpunimin, duke theksuar se qendra do të vazhdojë të zgjerojë partneritetet dhe të mbështesë inovacionin në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë.

