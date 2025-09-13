Inkursioni i dronëve rusë në Poloni, Marco Rubio: I papranueshëm dhe provokim i rrezikshëm
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, e quajti inkursionin e dronëve rusë në territorin polak “të papranueshëm dhe të rrezikshëm”.
“Pyetja është nëse dronët kishin një qëllim specifik në depërtimin në Poloni. Nëse është ky rasti, atëherë ky është një përshkallëzim serioz”, u tha ai gazetarëve ndërsa u nis për në Britani dhe Izrael. Ai shtoi se do të duheshin “disa ditë të tjera” për të mësuar më shumë.
“Ka një numër mundësish të tjera, por mendoj se do të donim të kishim prova dhe të konsultoheshim me aleatët tanë përpara se të nxjerrim ndonjë përfundim specifik”, tha ai.
Dje, Polonia hodhi poshtë pretendimin e Donald Trump se incidenti ka të ngjarë të ketë qenë për shkak të një gabimi, në një shprehje të rrallë mospajtimi me presidentin amerikan nga një prej aleatëve më të ngushtë evropianë të SHBA-së.
Ministri i jashtëm polak i tha Reuters se Varshava shpresonte që Uashingtoni të vepronte për të treguar solidaritet me Poloninë. Në Kombet e Bashkuara të premten, Shtetet e Bashkuara i quajtën shkeljet e hapësirës ajrore “alarmante” dhe u zotuan të mbrojnë “çdo centimetër të territorit të NATO-s”.
Moska tha se forcat e saj po kryenin një sulm ndaj Ukrainës në kohën e ndërhyrjes me dron dhe se nuk kishte ndërmend të godiste objektiva në Poloni.