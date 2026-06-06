“Iniciativa e Shkupit”, Filipçe bën thirrje për bashkëpunim më të madh në rajon

“Iniciativa e Shkupit”, Filipçe bën thirrje për bashkëpunim më të madh në rajon

Lideri i LSDM-së, Venco Filipçe, hapi sot konferencën ndërkombëtare “Iniciativa e Shkupit”, e organizuar nga LSDM dhe Shkolla e Lartë Politike e Korçulës.

Në fjalimin e tij, Filipçe tha se Ballkani Perëndimor ndodhet në një moment të rëndësishëm për rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe se forcat progresive duhet të bashkëpunojnë më shumë për të përballuar sfidat në rajon.

Ai theksoi se nacionalizmi, populizmi, krimi i organizuar dhe ekstremizmi po paraqesin pengesa për integrimin evropian dhe për zhvillimin demokratik të vendeve të rajonit.

Sipas Filipçes, forcat që kundërshtojnë integrimin evropian janë gjithnjë e më të organizuara, ndërsa bashkëpunimi mes partive progresive është i nevojshëm për të mbrojtur vlerat evropiane dhe demokratike.

Ai kritikoi edhe ata që publikisht flasin kundër Bashkimit Evropian, por ndërkohë ndërtojnë jetën dhe bizneset e tyre në vendet anëtare të BE-së.

 

MARKETING

Të ngjajshme

VLEN: Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat po kthehet në ligj pas dy dekadash vonesë

VLEN: Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat po kthehet në ligj pas dy dekadash vonesë

Ukraina përshkallëzon sulmet me dronë, goditen Shën Petersburgu dhe Moska

Ukraina përshkallëzon sulmet me dronë, goditen Shën Petersburgu dhe Moska

SHBA paralajmëron rishikim të pranisë në Bosnje pas përplasjeve me Evropën

SHBA paralajmëron rishikim të pranisë në Bosnje pas përplasjeve me Evropën

Zjarr në një depo nafte në qytetin jugor rus pas sulmit ukrainas me dron

Zjarr në një depo nafte në qytetin jugor rus pas sulmit ukrainas me dron

Akuaparku në Shkup do të jetë i mbyllur edhe këtë verë

Akuaparku në Shkup do të jetë i mbyllur edhe këtë verë

Ministri i Jashtëm turk takohet me kryeministrin e Bangladeshit

Ministri i Jashtëm turk takohet me kryeministrin e Bangladeshit