Inflacioni në eurozonë arrin në 10,7 për qind në tetor

Inflacioni vjetor i konsumit në eurozonë ka arritur numër dyshifror në tetor, kryesisht për shkak të kostove më të larta të energjisë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat, çmimet e konsumit në eurozonë u rritën me 10,7 për qind në tetor në krahasim me vitin e kaluar, që është rritja më e madhe në histori.

Paraprakisht, shkalla e inflacionit në shtator ishte 9,9 për qind.

Parashikimi i tregut ishte për një rritje vjetore prej 10,2 për qind të çmimeve të konsumit në eurozonë.

Çmimet e energjisë u rritën me 41,9 për qind me bazë vjetore në tetor, ndërsa çmimet e ushqimeve, pijeve alkoolike dhe duhanit u rritën me 13,1 për qind në të njëjtën periudhë.

Në baza mujore, Indeksi i Çmimeve të Konsumit në eurozonë u rrit me 1,5 për qind në tetor.